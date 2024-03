ANSES: A qué Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzará el bono de 70 mil de abril 2024

Hace pocas horas, el gobierno nacional informó que habrá un nuevo bono de 70 mil pesos para jubilados que cobren los haberes mínimos en abril, tal como sucedió en marzo de 2024. Esta prestación alcanzará a muchos beneficiarios que perciben sus salarios a través de ANSES.

Según se informó oficialmente, en el Boletín Oficial, el bono de 70 mil pesos alcanzará también a las personas que cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) que otorga ANSES, que se encuentran atadas a las actualizaciones de las jubilaciones.

El bono de 70 mil pesos de ANSES alcanzará a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Vejez, la Pensión No Contributiva por Invalidez, la Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas/os y otras Pensiones No Contributivas.

Cabe recordar que las Pensiones No Contributivas (PNC) se liquidan sobre un porcentaje de las jubilaciones que otorga ANSES por lo que, salvo excepciones, suelen percibir los mismos beneficios que los retirados.

Qué monto cobra cada Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

Una por una, así cobran cada una de las Pensiones No Contributivas (PNC) según la liquidación de los montos de ANSES.

Pensión No Contributiva por Invalidez

Acompaña a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Es una ayuda económica para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. El monto mensual es equivalente a un haber mínimo.

Pensión No Contributiva por Vejez

Para aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. El monto mensual es equivalente al 70% de un haber mínimo.