Cómo calcular el monto de una Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES son destinadas a distintos sectores de la población.-

Las personas que no han hecho aportes previsionales ni contributivos pueden acceder a las Pensiones No Contributivas (PNC) a través de ANSES, donde los solicitantes se incorporan al sistema de jubilaciones a pesar de no haber realizado aportes registrados para ello.

En Argentina, una de las Pensiones Más Contributivas (PNC) más demandadas es la de vejez, que se gestiona a través de ANSES para recibir un ingreso mensual que les ayude a sostenerse económicamente.

Entonces, la Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez se encuentra destinada para aquellas personas argentinas de 70 años o más, que actualmente sobreviven sin cobertura previsional o no contributiva.

El monto mensual de la Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez es equivalente al 70% de un haber mínimo, según ANSES. De esta manera, debe actualizarse con cada incremento en jubilaciones anunciados por el gobierno nacional.

Cómo puedo solicitar las pensiones de ANSES

Las pensiones de ANSES pueden solicitarse de manera sencilla, acorde a las necesidades de cada uno de quienes realicen el trámite. Inicialmente, puede consultarse la especificidad de cada una de ellas a través de la página web oficial del organismo previsional.

Una vez que te asesores de manera online, podés acercarte a la unidad de ANSES más cercana a tu domicilio, con los papeles específicos, y avanzar así en el trámite de gestión de las pensiones.

Cabe tener en cuenta que cada una de las pensiones demanda un trámite individual, por lo que los requisitos son distintos entre cada una de ellas.