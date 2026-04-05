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ANSES: calendario de pagos y nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar para abril 2026

Los haberes registran un incremento del 2,9% según la fórmula de movilidad vigente. Se confirmaron los valores de la asignación básica, el complemento por discapacidad y el refuerzo alimentario.

Redacción

Por Redacción

AUH y Tarjeta Alimentar.

AUH y Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos para abril de 2026. El ajuste responde a la actualización mensual por inflación, establecida por el Decreto 274/2024, tomando como referencia el índice de febrero.

Montos actualizados de la AUH para este abril 2026

A partir de este mes, los valores de la Asignación Universal por Hijo son los siguientes:

  • AUH (General): El valor bruto sube a $136.666. El monto neto mensual (80%) es de $109.332,80. El 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.
  • Hijos de hasta 4 años: Perciben el 100% del haber ($136.666) de forma directa por cruce automático de datos.
  • AUH por hijo con discapacidad: El valor bruto asciende a $445.003.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche para los beneficiarios de la AUH este abril 2026

Los refuerzos alimentarios se acreditan en la misma fecha y cuenta que la asignación:

Tarjeta Alimentar:

  • Familias con un hijo: $52.250.
  • Familias con dos hijos: $81.936.
  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

Plan de los Mil Días: El Complemento Leche (para titulares con hijos de hasta 3 años y embarazadas) alcanza en abril los $51.547.

Calendario de pagos: abril 2026, qué día cobro la AUH según mi DNI

El cronograma de acreditación se divide según la terminación del DNI:

  • DNI 0: viernes 10 de abril.
  • DNI 1: lunes 13 de abril.
  • DNI 2: martes 14 de abril.
  • DNI 3: miércoles 15 de abril.
  • DNI 4: jueves 16 de abril.
  • DNI 5: viernes 17 de abril.
  • DNI 6: lunes 20 de abril.
  • DNI 7: martes 21 de abril.
  • DNI 8: miércoles 22 de abril.
  • DNI 9: jueves 23 de abril.

Temas

Anses

Asignación Universal por Hijo

AUH

Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos para abril de 2026. El ajuste responde a la actualización mensual por inflación, establecida por el Decreto 274/2024, tomando como referencia el índice de febrero.

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