ANSES: calendario de pagos y nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar para abril 2026
Los haberes registran un incremento del 2,9% según la fórmula de movilidad vigente. Se confirmaron los valores de la asignación básica, el complemento por discapacidad y el refuerzo alimentario.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos para abril de 2026. El ajuste responde a la actualización mensual por inflación, establecida por el Decreto 274/2024, tomando como referencia el índice de febrero.
Montos actualizados de la AUH para este abril 2026
A partir de este mes, los valores de la Asignación Universal por Hijo son los siguientes:
- AUH (General): El valor bruto sube a $136.666. El monto neto mensual (80%) es de $109.332,80. El 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.
- Hijos de hasta 4 años: Perciben el 100% del haber ($136.666) de forma directa por cruce automático de datos.
- AUH por hijo con discapacidad: El valor bruto asciende a $445.003.
Tarjeta Alimentar y Complemento Leche para los beneficiarios de la AUH este abril 2026
Los refuerzos alimentarios se acreditan en la misma fecha y cuenta que la asignación:
Tarjeta Alimentar:
- Familias con un hijo: $52.250.
- Familias con dos hijos: $81.936.
- Familias con tres o más hijos: $108.062.
Plan de los Mil Días: El Complemento Leche (para titulares con hijos de hasta 3 años y embarazadas) alcanza en abril los $51.547.
Calendario de pagos: abril 2026, qué día cobro la AUH según mi DNI
El cronograma de acreditación se divide según la terminación del DNI:
- DNI 0: viernes 10 de abril.
- DNI 1: lunes 13 de abril.
- DNI 2: martes 14 de abril.
- DNI 3: miércoles 15 de abril.
- DNI 4: jueves 16 de abril.
- DNI 5: viernes 17 de abril.
- DNI 6: lunes 20 de abril.
- DNI 7: martes 21 de abril.
- DNI 8: miércoles 22 de abril.
- DNI 9: jueves 23 de abril.
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