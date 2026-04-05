ANSES: calendario de pagos y nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar para abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos para abril de 2026. El ajuste responde a la actualización mensual por inflación, establecida por el Decreto 274/2024, tomando como referencia el índice de febrero.

Montos actualizados de la AUH para este abril 2026

A partir de este mes, los valores de la Asignación Universal por Hijo son los siguientes:

AUH (General): El valor bruto sube a $136.666 . El monto neto mensual (80%) es de $109.332,80 . El 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.

El valor bruto sube a . El monto neto mensual (80%) es de . El 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta. Hijos de hasta 4 años: Perciben el 100% del haber ($136.666) de forma directa por cruce automático de datos.

Perciben el ($136.666) de forma directa por cruce automático de datos. AUH por hijo con discapacidad: El valor bruto asciende a $445.003.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche para los beneficiarios de la AUH este abril 2026

Los refuerzos alimentarios se acreditan en la misma fecha y cuenta que la asignación:

Tarjeta Alimentar:

Familias con un hijo: $52.250 .

. Familias con dos hijos: $81.936 .

. Familias con tres o más hijos: $108.062.

Plan de los Mil Días: El Complemento Leche (para titulares con hijos de hasta 3 años y embarazadas) alcanza en abril los $51.547.

Calendario de pagos: abril 2026, qué día cobro la AUH según mi DNI

El cronograma de acreditación se divide según la terminación del DNI: