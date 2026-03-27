Pensiones No Contributivas: el Gobierno aplicará tres niveles de auditoría para convertir los beneficios

La Secretaría Nacional de Discapacidad puso en marcha el mecanismo técnico para transformar las Pensiones No Contributivas (PNC) otorgadas antes de septiembre de 2025 en el nuevo régimen de protección social. Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, esta transición no será uniforme para todos los beneficiarios, sino que dependerá de un relevamiento previo de información interadministrativa.

El objetivo del Estado es dotar de trazabilidad a las prestaciones, detectando inconsistencias mediante cruces de datos con organismos como ANSES y AFIP. Mientras dure este proceso de fiscalización de las Pensiones No Contributivas, el pago transitorio de los haberes está garantizado, pero los titulares deberán estar atentos a las notificaciones oficiales si su legajo es derivado a las instancias de validación más complejas.

Pensiones No Contributivas: el sistema de tres universos para la conversión de oficio

El corazón de la Resolución 1/2026 radica en la división de las Pensiones No Contributivas (PNC) en tres categorías de análisis, lo que define el grado de presencialidad o trámites extra que enfrentará el beneficiario. Esta clasificación busca agilizar la conversión de los casos transparentes y focalizar la auditoría en los legajos con dudas:

Universo A (Trámite simplificado) : incluye a los beneficiarios cuyos datos médicos y patrimoniales son consistentes. En este grupo, la conversión al nuevo régimen es automática y no requiere acción del titular.

: incluye a los beneficiarios cuyos datos médicos y patrimoniales son consistentes. En este grupo, la conversión al nuevo régimen es automática y no requiere acción del titular. Universo B (Validación reforzada) : agrupa casos donde existen omisiones menores de información que el Estado intentará subsanar mediante nuevos cruces de datos entre carteras ministeriales.

: agrupa casos donde existen omisiones menores de información que el Estado intentará subsanar mediante nuevos cruces de datos entre carteras ministeriales. Universo C (Conversión compleja): es el segmento bajo mayor lupa, donde se detectan inconsistencias graves. En estos casos, el beneficiario será notificado fehacientemente para que intervenga en el proceso.

Los plazos de defensa para las Pensiones No Contributivas ante inconsistencias

Para aquellos titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que resulten clasificados en el Universo C, la normativa fija reglas estrictas para garantizar el derecho a defensa. Si tras el relevamiento persisten las dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de invalidez laboral o vulnerabilidad social, la autoridad de aplicación otorgará un plazo de 30 días hábiles para la presentación de descargos o documentación médica actualizada.

Es vital cumplir con este término legal, ya que el silencio del beneficiario faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a suspender preventivamente el trámite y, eventualmente, proceder a la caducidad del beneficio según los lineamientos del Decreto 432/97.

Auditoría y protección de datos en las Pensiones No Contributivas

La implementación de este nuevo esquema para las Pensiones No Contributivas (PNC) incorpora protocolos de seguridad para proteger la información sensible de los ciudadanos. La Resolución 1/2026 establece que todo el personal interviniente en las auditorías debe suscribir un acuerdo de confidencialidad, en estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (N° 25.326).

De esta manera, el proceso de conversión busca no solo sanear el padrón de prestaciones por invalidez laboral, sino asegurar que el manejo de la historia clínica y patrimonial de los beneficiarios sea trazable y auditable, evitando filtraciones de información durante las etapas de fiscalización administrativa.