Anses: cómo consultar el estado de un expediente en la web en septiembre 2025
A través de la web de la Anses, se puede consultar el estado de distintos trámites que gestiona el organismo. Los detalles.
La invención de la tecnología ayuda en muchos aspectos a las personas en la vida cotidiana y, uno de ellos está relacionado con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Es que, a través de la web del organismo nacional, se pueden consultar, entre otros trámites, el estado de las jubilaciones y pensiones.
En este caso, si la persona ya comenzó el trámite, el seguimiento en línea es de forma rápida y no tiene costo. Hacer el rastreo de un expediente iniciado en Anses es simple gracias a las herramientas digitales disponibles en su sitio web oficial.
Anses: los trámites que se pueden hacer desde la web
En el siguiente listado se dan a conocer cuáles son los trámites de Anses que se pueden realizar por internet y, el estado en el que se encuentran cada uno, desde la comodidad de tu casa:
- Jubilación
- Pensión derivada
- Pensión directa
- Reconocimiento de servicio
- Reajustes
- Sentencias judiciales
- Pensiones no contributivas
- Actuaciones administrativas
- Convenios internacionales
La página web es una herramienta importante y útil para beneficiarios actuales o futuros de jubilaciones y pensiones, como así también para quienes gestionan prestaciones especiales o revisiones. Por eso, este servicio está dirigido a las personas que iniciaron un trámite en la Anses y quieran o necesitan conocer el estado de del expediente en tiempo real de su tramitación.
Anses: qué se necesita para consultar el estado del trámite
- Número de expediente que recibió la persona al iniciar el trámite.
- Clave de la Seguridad Social, que se puede gestionar de manera gratuita desde la misma página web de Anses, si es que, aún no la tiene.
Paso a paso para hacer la consulta en Mi Anses
- Ingresar a Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- En el menú principal, ir a la sección “Información personal”.
- Hacer clic en “Consulta de expediente”.
- Ingresar el número de expediente correspondiente y, el sistema mostrará en qué etapa está el trámite.
- Se puede realizar las 24 horas, cada día del año. Es más ágil y transparente.
La posibilidad de consultar el estado del expediente online permite seguir de cerca cada paso del proceso sin necesidad de acudir a una oficina. Esto no solo reduce tiempos de espera, sino que también brinda mayor transparencia y control para las personas que inician trámites previsionales.
NA
Comentarios