Anses: cómo consultar el estado de un expediente en la web en septiembre 2025

La invención de la tecnología ayuda en muchos aspectos a las personas en la vida cotidiana y, uno de ellos está relacionado con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Es que, a través de la web del organismo nacional, se pueden consultar, entre otros trámites, el estado de las jubilaciones y pensiones.

En este caso, si la persona ya comenzó el trámite, el seguimiento en línea es de forma rápida y no tiene costo. Hacer el rastreo de un expediente iniciado en Anses es simple gracias a las herramientas digitales disponibles en su sitio web oficial.

Anses: los trámites que se pueden hacer desde la web

En el siguiente listado se dan a conocer cuáles son los trámites de Anses que se pueden realizar por internet y, el estado en el que se encuentran cada uno, desde la comodidad de tu casa:

Jubilación

Pensión derivada

Pensión directa

Reconocimiento de servicio

Reajustes

Sentencias judiciales

Pensiones no contributivas

Actuaciones administrativas

Convenios internacionales

La página web es una herramienta importante y útil para beneficiarios actuales o futuros de jubilaciones y pensiones, como así también para quienes gestionan prestaciones especiales o revisiones. Por eso, este servicio está dirigido a las personas que iniciaron un trámite en la Anses y quieran o necesitan conocer el estado de del expediente en tiempo real de su tramitación.

Anses: qué se necesita para consultar el estado del trámite

Número de expediente que recibió la persona al iniciar el trámite.

Clave de la Seguridad Social, que se puede gestionar de manera gratuita desde la misma página web de Anses, si es que, aún no la tiene.

Paso a paso para hacer la consulta en Mi Anses

Ingresar a Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el menú principal, ir a la sección “Información personal”.

Hacer clic en “Consulta de expediente”.

Ingresar el número de expediente correspondiente y, el sistema mostrará en qué etapa está el trámite.

correspondiente y, el sistema mostrará en qué etapa está el trámite. Se puede realizar las 24 horas, cada día del año. Es más ágil y transparente.

La posibilidad de consultar el estado del expediente online permite seguir de cerca cada paso del proceso sin necesidad de acudir a una oficina. Esto no solo reduce tiempos de espera, sino que también brinda mayor transparencia y control para las personas que inician trámites previsionales.

NA