Calendario Anses: las prestaciones que cobran entre el lunes 15 y el viernes 19 de septiembre 2025

La Anses continúa esta semana con el calendario de pagos establecido para septiembre 2025. El organismo previsional detalló que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen este mes un aumento del 1,9 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. Además, los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran un bono de 70 mil pesos. En esta nota te contamos quiénes cobran entre el lunes 15 y el viernes 19.

Calendario Anses: las prestaciones que cobran la tercera semana de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.