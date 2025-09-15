Calendario Anses: las prestaciones que cobran entre el lunes 15 y el viernes 19 de septiembre 2025
La Anses continúa esta semana con el cronograma de pagos del mes. Como ocurre habitualmente, las prestaciones se abonan respetando la terminación de DNI de los beneficiarios. Los detalles.
La Anses continúa esta semana con el calendario de pagos establecido para septiembre 2025. El organismo previsional detalló que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen este mes un aumento del 1,9 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. Además, los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran un bono de 70 mil pesos. En esta nota te contamos quiénes cobran entre el lunes 15 y el viernes 19.
Calendario Anses: las prestaciones que cobran la tercera semana de septiembre 2025
- Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
- Asignación por Embarazo
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 19 de septiembre
- Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
- Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
- Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.
