Calendario Anses: las prestaciones que cobran entre el lunes 15 y el viernes 19 de septiembre 2025

La Anses continúa esta semana con el cronograma de pagos del mes. Como ocurre habitualmente, las prestaciones se abonan respetando la terminación de DNI de los beneficiarios. Los detalles. 

La Anses continúa esta semana con el calendario de pagos establecido para septiembre 2025. El organismo previsional detalló que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen este mes un aumento del 1,9 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. Además, los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran un bono de 70 mil pesos. En esta nota te contamos quiénes cobran entre el lunes 15 y el viernes 19.

Calendario Anses: las prestaciones que cobran la tercera semana de septiembre 2025

  • Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre

  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre

  • Asignación por Embarazo

DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 19 de septiembre

  • Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

  • Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

  • Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.


Temas

Anses

Jubilados y Pensionados

