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ANSES: guía para a paso para cambiar tu obra social desde casa este abril 2026

La aplicación de Mi Anses dio a conocer los detalles para el cambio de obra social, enfocado para quienes desempeñan sus tareas bajo la modalidad de trabajo remoto o desde el hogar.

Redacción

Por Redacción

Cómo solicitar el cambio de obra social con Anses

Cómo solicitar el cambio de obra social con Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brindó detalles sobre el paso a paso para solicitar el cambio de obra social para los usuarios. La aplicación de servicio remoto «Mi Anses» resulta útil para la consulta de asignaciones, jubilaciones y el seguimiento de expedientes complejos.

La plataforma digital opera como una respuesta inmediata a las necesidades de los trabajadores. Ayuda a simplificar procesos que antes requerían presencialidad y esperas, junto con herramientas de gestión para trámites críticos.

Conoce el paso paso para acreditar los permisos del cambio de obra social y aprovechar las distintas funciones de la Atención Virtual de Mi Anses.

Cómo cambiar la obra social en Mi Anses: trabajadores en relación de dependencia

Para los trabajadores en relación de dependencia, les corresponde la cobertura de una obra social para el usuario y familiares a cargo (cónyuge, convivientes, hijos menores de 21 o hasta 25 años en situación de estudiantes, o hijos con discapacidad).

Para conocer la obra social correspondiente al trabajador, se debe consultar al Comprobante de Empadronamiento (Codem)

Cambiar la obra social: qué documentación se necesita

Previo a realizar la consulta de atención virtual, se debe adjuntar los siguientes elementos:

  • Formulario  “Declaración Jurada del Trabajador y su Grupo Familiar adheridos al Sistema Nacional del Seguro de Salud” (PS.5.3)
  • DNI
  • Último recibo de sueldo. Este requisito no es obligatorio si recién comenzaste a trabajar.

La aplicación aclara que se debe entregar la documentación necesaria según el trámite que necesitas realizar. Recordá tener las imágenes o capturas de la documentación y tu DNI a mano.

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Cambiar la obra social: cómo actualizar los datos de vínculos personales

Dentro del servicio, se debe corroborar y actualizar los datos personales y vínculos de cada integrante dentro de Anses. En caso de no contar con algunos de los datos necesarios, se debe solicitar una consulta en la oficina junto a la documentación original.

Tras ingresar en la aplicación, elegí la opción Solicitud de cambio de obra social, y luego modificación de grupo familiar a cargo para comenzar tu trámite. una vez completado se enviará la nueva información para reestablecer la documentación.


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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brindó detalles sobre el paso a paso para solicitar el cambio de obra social para los usuarios. La aplicación de servicio remoto "Mi Anses" resulta útil para la consulta de asignaciones, jubilaciones y el seguimiento de expedientes complejos.

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