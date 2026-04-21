ANSES: guía para a paso para cambiar tu obra social desde casa este abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brindó detalles sobre el paso a paso para solicitar el cambio de obra social para los usuarios. La aplicación de servicio remoto «Mi Anses» resulta útil para la consulta de asignaciones, jubilaciones y el seguimiento de expedientes complejos.

La plataforma digital opera como una respuesta inmediata a las necesidades de los trabajadores. Ayuda a simplificar procesos que antes requerían presencialidad y esperas, junto con herramientas de gestión para trámites críticos.

Conoce el paso paso para acreditar los permisos del cambio de obra social y aprovechar las distintas funciones de la Atención Virtual de Mi Anses.

Cómo cambiar la obra social en Mi Anses: trabajadores en relación de dependencia

Para los trabajadores en relación de dependencia, les corresponde la cobertura de una obra social para el usuario y familiares a cargo (cónyuge, convivientes, hijos menores de 21 o hasta 25 años en situación de estudiantes, o hijos con discapacidad).

Para conocer la obra social correspondiente al trabajador, se debe consultar al Comprobante de Empadronamiento (Codem)

Cambiar la obra social: qué documentación se necesita

Previo a realizar la consulta de atención virtual, se debe adjuntar los siguientes elementos:

Formulario “ Declaración Jurada del Trabajador y su Grupo Familiar adheridos al Sistema Nacional del Seguro de Salud ” (PS.5.3)

” (PS.5.3) DNI

Último recibo de sueldo. Este requisito no es obligatorio si recién comenzaste a trabajar.

La aplicación aclara que se debe entregar la documentación necesaria según el trámite que necesitas realizar. Recordá tener las imágenes o capturas de la documentación y tu DNI a mano.

ANSES

Cambiar la obra social: cómo actualizar los datos de vínculos personales

Dentro del servicio, se debe corroborar y actualizar los datos personales y vínculos de cada integrante dentro de Anses. En caso de no contar con algunos de los datos necesarios, se debe solicitar una consulta en la oficina junto a la documentación original.

Tras ingresar en la aplicación, elegí la opción Solicitud de cambio de obra social, y luego modificación de grupo familiar a cargo para comenzar tu trámite. una vez completado se enviará la nueva información para reestablecer la documentación.