Calendario de pagos ANSES: jubilaciones y asignaciones desde el 20 hasta el 27 de abril 2026

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran jubilaciones y asignaciones entre el 20 y el 27 de abril 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa este lunes 20 de abril 2026 una de las etapas más intensas de su esquema prestacional. Según lo establecido en las Resoluciones 74/2026 y 79/2026, los haberes de este mes reflejan una actualización del 2,90% basada en la inflación de febrero, calculada con la precisión de dos decimales para determinar los montos exactos.

Durante esta semana, el calendario de pagos de ANSES prioriza completar el grupo de jubilados de la mínima y los beneficiarios de la AUH, para dar paso, hacia el viernes, a quienes perciben haberes superiores.

El despliegue operativo, organizado exclusivamente en días hábiles, busca que los beneficiarios de las distintas jubilaciones y asignaciones cuenten con sus fondos de manera escalonada y previsible.

Jubilaciones y asignaciones: el cronograma de ANSES para este lunes 20 de abril 2026

Este lunes 20 de abril 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social concentra los depósitos para los documentos finalizados en 6. El calendario de pagos de ANSES detalla que los montos a percibir para las principales jubilaciones y asignaciones ya incluyen el refuerzo extraordinario en los casos que corresponde:

Jubilados (Haber Mínimo) : DNI terminado en 6 percibe $450.319,31 (incluye el bono de $70.000).

: DNI terminado en 6 percibe $450.319,31 (incluye el bono de $70.000). Asignación Universal por Hijo (AUH) : DNI terminado en 6 cobra $109.332,48 (monto neto tras retención).

: DNI terminado en 6 cobra $109.332,48 (monto neto tras retención). Asignación por Embarazo (AUE) : DNI terminado en 6.

: DNI terminado en 6. Asignación por Prenatal: hoy finaliza el esquema para este beneficio con los DNI terminados en 8 y 9.

Este ordenamiento por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite que el sistema bancario absorba la demanda de efectivo de manera ordenada en el inicio de la semana.

Calendario de pagos de ANSES: fechas clave hasta el 27 de abril 2026 para jubilaciones y asignaciones

Hacia el final de la semana, el calendario de pagos de ANSES experimentará un cambio de segmento. Mientras que los haberes mínimos de las jubilaciones y asignaciones terminarán de acreditarse el jueves 23, el viernes 24 de abril 2026 comenzará el pago para quienes superan la mínima (DNI 0 y 1).

Según la planificación de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el esquema para los próximos días queda conformado así:

Martes 21 de abril 2026 : DNI terminado en 7 (Mínima y AUH).

: DNI terminado en 7 (Mínima y AUH). Miércoles 22 de abril 2026 : DNI terminado en 8 (Mínima y AUH).

: DNI terminado en 8 (Mínima y AUH). Jueves 23 de abril 2026 : DNI terminado en 9 (Mínima y AUH).

: DNI terminado en 9 (Mínima y AUH). Viernes 24 de abril 2026 : DNI terminados en 0 y 1 (Haberes superiores a la mínima).

: DNI terminados en 0 y 1 (Haberes superiores a la mínima). Lunes 27 de abril 2026: DNI terminados en 2 y 3 (Haberes superiores a la mínima).

Cómo consultar el lugar de cobro de jubilaciones y asignaciones en ANSES

Para evitar demoras innecesarias, la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a los titulares verificar el lugar y la fecha de acreditación a través de sus canales digitales. El procedimiento es sencillo: ingresar a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección «Cobros» y consultar el detalle de la prestación.

Esta herramienta es vital para confirmar la liquidación del bono de $70.000 en las jubilaciones y asignaciones, así como para verificar los descuentos o retenciones aplicadas. En caso de dudas, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene habilitada su línea 130 para consultas telefónicas durante los días hábiles de este abril 2026.