Anses oficializó un aumento al tope de ingresos: 2,85% para Asignaciones Familiares de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este martes los nuevos valores para las Asignaciones Familiares que regirán a partir de febrero de 2026. La medida, que establece un incremento del 2,85%, fue formalizada a través de la Resolución 23/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El director ejecutivo Fernando Omar Bearzi firmó la Resolución del monto final. En el mismo se estableció los nuevos montos y los topes de ingresos vigentes para acceder al cobro del salario familiar (SUAF) y otras prestaciones mencionadas en la Ley 24.714.

Dentro de la normativa, se destaca la actualización del tope o «techo» de ingresos permitidos para poder acceder al beneficio. Si uno de los integrantes supera el máximo establecido, se le negará el acceso al beneficio.

Asignaciones Familiares de febrero: cuanto será el tope

Según lo establecido en el Artículo 4 de la resolución del Gobierno, si un miembro integrante de la familia posee un ingreso superior a $2.646.379, todo el grupo quedará excluido del beneficio. Esta medida se aplicará a pesar que la suma de los ingresos familiares no supere el tome máximo global establecido.

Esta actualización se da en el marco del Decreto 274/24, que estableció aumentos mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, tomando como referencia el dato de dos meses atrás.

Ante este aumento del 2,85%, el principal cambio se sentirá en distintos sectores:

Trabajadores en relación de dependencia (públicos y privados).

Monotributistas.

Jubilados y pensionados.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), cuyos montos también se ajustan por este índice.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Finalmente, la resolución ratifica que la Ayuda Escolar Anual, que se abona masivamente en marzo para el inicio del ciclo lectivo, también recibirá el ajuste por movilidad, aunque su valor definitivo se terminará de definir en dicha fecha.