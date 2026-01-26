Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES en 3 sencillos pasos este 2026

Para miles de argentinos, la Certificación Negativa de ANSES es el trámite previo y obligatorio para acceder a derechos fundamentales. Este comprobante digital funciona como una declaración que acredita que una persona no registra ingresos, aportes como trabajador ni cobros de prestaciones por parte del organismo previsional.

En un contexto donde la gestión de la seguridad social es clave para la planificación familiar de este 2026, entender cómo obtener este documento de ANSES con rapidez se vuelve una prioridad.

ANSES: ¿Para qué sirve la Certificación Negativa y por qué me la piden?

La Certificación Negativa de ANSES no es solo un papel administrativo; es el aval que permite demostrar la situación ante terceros.

Generalmente, es solicitada para:

Gestión de beneficios sociales : fundamental para aplicar a programas de asistencia del Ministerio de Capital Humano.

: fundamental para aplicar a programas de asistencia del Afiliaciones a Obras Sociales : las entidades de salud la requieren para verificar que el titular no cuenta con otra cobertura activa.

: las entidades de salud la requieren para verificar que el titular no cuenta con otra cobertura activa. Trámites bancarios: es un requisito habitual al momento de solicitar créditos o productos financieros para demostrar la ausencia de otros ingresos registrados.

ANSES: ¿Qué información acredita la Certificación Negativa?

Al emitir este comprobante, ANSES deja constancia de que el ciudadano no registra actividad en ninguna de las siguientes categorías:

Trabajo registrado : sin declaraciones juradas en relación de dependencia ni transferencias como autónomo o monotributista.

: sin declaraciones juradas en relación de dependencia ni transferencias como autónomo o monotributista. Cobro de asignaciones : acredita que no se percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) , Progresar o Asignación por Embarazo .

: acredita que no se percibe la , o . Prestaciones por desempleo o previsionales : confirma que no se cobran jubilaciones, pensiones ni la prestación por desempleo a la fecha de la consulta.

: confirma que no se cobran jubilaciones, pensiones ni la prestación por desempleo a la fecha de la consulta. Monotributo Social: el documento también aclara si la persona se encuentra o no registrada bajo esta categoría específica.

Cómo sacar la Certificación Negativa de ANSES en 3 simples pasos

La gestión es 100% digital y se realiza a través de la web oficial de ANSES. No es necesario acercarse a una oficina física ni solicitar turnos previos.