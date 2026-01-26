Sturzenegger defendió los caños de India para el GNL de Vaca Muerta: «Techint era un 40% más caro»

La licitación de los caños para el gasoducto troncal del proyecto de GNL, la obra estratégica que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro para exportar gas al mundo, desató una tormenta política y empresaria que ya tiene postura oficial. El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger salió hoy a respaldar públicamente la decisión del consorcio Southern Energy (integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar LNG) de adjudicar la provisión de tubos a la firma india Welspun, por sobre el grupo Techint de Paolo Rocca.

A través de un extenso descargo en su cuenta de X, el funcionario le puso números a la polémica: aseguró que la oferta de la empresa fue «un 40% más cara» que la de su competidora asiática. Para el Gobierno, convalidar ese sobreprecio en nombre del «compre nacional» hubiera significado un golpe a la rentabilidad del proyecto exportador que se emplazará en el Golfo San Matías.

«Indefendible»: Federico Sturzenegger contra Techint

Sturzenegger fue tajante al analizar el reclamo de la industria local. «Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones«, disparó.

El ministro reveló que Techint intentó utilizar una cláusula de «first refusal» (derecho a igualar la mejor oferta), pero defendió la negativa de las petroleras a concederla. Su argumento es de mercado: si se permite que el local siempre iguale al final, «a nadie le interesaría competir en el futuro» y las licitaciones se vaciarían de oferentes internacionales, condenando a Vaca Muerta a pagar siempre más caro.

LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo.… https://t.co/wud1VHi73A — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 26, 2026

Una obra clave para Río Negro

La discusión impacta de lleno en la región. Se trata de los insumos críticos para el gasoducto dedicado de casi 500 kilómetros, una arteria exclusiva para exportación que no se conectará a la red doméstica, sino que irá directo desde el corazón de la cuenca neuquina hasta la futura planta flotante de GNL en Río Negro.

Al adjudicar la obra a Welspun por unos US$ 200 millones, el consorcio busca bajar el «costo argentino» de la infraestructura. «El día que dejemos de mirar el próximo paso y empecemos a mirar el largo plazo, dejaremos de andar en círculos», sentenció Sturzenegger, ratificando que para la Casa Rosada la prioridad es que el gas salga al mundo al menor costo posible, sin proteccionismo industrial.