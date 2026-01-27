Recuperaron 1.800 notebooks de Conectar Igualdad: las desviaban a depósitos clandestinos

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron una serie de allanamientos y recuperaron 1.800 notebooks del Estado. Los dispositivos pertenecían al programa estatal para estudiantes y docentes Conectar Igualdad y habían sido desviados del circuito legal.

Las computadoras, destinadas al acceso a la tecnología a instituciones de educación, fueron brindadas en 2010 en el Decreto Nº 459/10 por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Tras una serie de modificaciones y desvíos, los elementos eran quitados del circuito legal.

La investigación nació tras la denuncia de un encargado de la empresa fabricante de las computadoras, quien detectó la falta de diversos dispositivos sin justificación o parte oficial. Tras la falta total del stock, realizó la denuncia a la policía local.

Tras iniciar las investigaciones, el principal acusado fue un ex trabajador de la fábrica, quien está acusado de «defraudación por administración fraudulenta».

El programa Conectar Igualdad entregaba computadoras a estudiantes y profesores de escuelas estatales. (foto: archivo)

1.800 notebooks desviadas: dónde se hallaron

Según informó la agencia NA, en la investigación de la ruta destinada a las computadoras, la policía determinó que en el 2025 el acusado habría despachado ilegalmente centenas de elementos tecnológicos a dos inmuebles. Ambas localizaciones se encuentran en el partido de Hurlingham.

Tras proceder con el allanamiento, en el domicilio del imputado en Capital Federal, se incautaron diez pallets de computadoras. A su vez encontraron diversos teléfonos, tarjetas SIM y documentación.

Una vez realizadas las investigaciones en el domicilio, el caso quedó a cargo de la UFI N°2 de Ezeiza. El fiscal designado es Carlos Hassan.

Tras recuperar las computadoras, el fiscal determinó que los elementos deben ser restituidos en la planta logística de la empresa de Carlos Spegazzini. Hasta el momento se sigue investigando al sospechoso y la causa de la desviación de estos dispositivos.