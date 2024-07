ANSES: si necesitás una Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, seguí estos pasos

ANSES dispone de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, contemplando a aquellas personas que se encuentran con una disminución en su capacidad de trabajo del 76% o más y que, además, cumplan con una serie de condiciones que acreditan que no tienen otro tipo de ingreso.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES por invalidez laboral no son iguales a las que se otorgan por discapacidad, ya que estas consideran si se tiene una disminución en las capacidades físicas o mentales que afecten así su trabajo.

Quiénes pueden solicitar una Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES por invalidez laboral

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES por invalidez laboral pueden pedirlas aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

* Encontrarse imposibilitadas, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión.

* No percibir una jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva previa.

* No estar empleado bajo relación de dependencia, ni registrado como autónomo o monotributista del régimen general (podés ser monotributista social).

* No tener ingresos ni recursos suficientes. En el caso de ser mayor de edad, no se considerarán los ingresos del grupo familiar del solicitante. Sólo se evaluarán los ingresos de madres, padres o tutores, en el caso de solicitantes menores de edad.

* Ser argentino nativo, argentino naturalizado o extranjero con 10 años de residencia en el país. En el caso de solicitantes menores de edad, se debe acreditar la residencia mínima y continuada en el país de 3 años de los padres, madres o tutores.

* No estar detenido en un establecimiento penitenciario. Podrá solicitar la pensión quien se encuentre a disposición de la justicia fuera del establecimiento penitenciario.

Para que la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES por invalidez laboral sea otorgada, el solicitante debe cumplir con todos estos requisitos enumerados más arriba.

Cómo solicitar una Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES por invalidez laboral

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral se realiza exclusivamente a través de la página de ANSES, con la clave de seguridad social. Cabe recordar que este trámite es personal y no tiene costo alguno para quien lo inicie.

Paso 1: Ingresá a Mi ANSES.

Accedé con tu Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave podés crearla en el momento.

Clave de seguridad social.

Paso 2: Verificá y Cargá tus datos.

En el menú, seleccioná “Solicitud de prestaciones”.

No te olvides de verificar que tus datos personales y relaciones familiares se encuentren actualizados.

Paso 3: Solicitá la Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral.

Elegí la opción “Pensión no Contributiva por Invalidez» y seguí los pasos.

Para avanzar en el trámite, es obligatorio que solicites el Certificado Médico Oficial (CMO). Puede ser en formato digital y podés solicitarlo en un centro de salud o en un hospital público, o en formato papel en las oficinas de atención de ANSES.