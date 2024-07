Pensiones No Contributivas (PNC): cómo pedirla ante ANSES para madres de siete hijos

ANSES contempla dentro de las Pensiones No Contributivas (PNC) a las madres de siete o más hijos, incluidos aquellos adoptados, para ayudar a las mujeres que se encuentran dedicadas a la atención familiar de los niños.

El organismo previsional destina las Pensiones No Contributivas (PNC) a las madres de siete o más hijos sin importar su edad ni su estado civil, en una prestación mensual y vitalicia. Se puede gestionar en simples pasos, en las oficinas locales de ANSES.

Cuáles son los requisitos para acceder a una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos

Para acceder a una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más, deben cumplirse los siguientes requisitos:

* Ser argentina o naturalizada (mínimo un año de residencia en el país).

* Si sos extranjera, haber residido en el país al menos durante 15 años.

* No ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

* No estar cobrando una Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.

* No poseer bienes, ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan tu subsistencia ni la de tu grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.

* Tu cónyuge o concubino puede ser titular de un beneficio previsional, pero no de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo.

ANSES advierte que en caso de fallecimiento de la titular de la Pensión No Contributiva (PNC), tienen derecho a cobrarla la persona viuda o concubino incapacitado, o los hijos menores de edad o con discapacidad sin límite de edad.

Cómo solicitar la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES para madres de siete hijos

Paso a paso, así se puede solicitar la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES para madres de siete hijos o más, que se corresponde con un haber jubilatorio mínimo.

1. Ingresá a MiANSES.

Revisá si tus datos personales y relaciones familiares están actualizados en MiANSES.

2. Reuní la documentación.

Si los datos no están actualizados, tenés que presentar la documentación necesaria de tu grupo familiar, junto con el formulario Solicitud de prestaciones previsionales (PS 6.18).

3. Acercate a una oficina de ANSES.

Presentate sin turno para ser atendida en una oficina de ANSES.