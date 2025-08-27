ESCUCHÁ RN RADIO
ARCA flexibilizó los plazos para el cómputo de percepciones de IVA: las principales modificaciones

Mediante una Resolución publicada en el Boletín oficial, ARCA flexibilizó y amplió el plazo para que los responsables inscriptos computen las percepciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los detalles en esta nota.

Redacción

Por Redacción

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) flexibilizó y amplió el plazo para que los responsables inscriptos computen las percepciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta disposición fue oficializada a través de la Resolución General N° 5750/25, publicada en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre de 2025.

Anteriormente, los responsables inscriptos solo podían aplicar estas percepciones en el período fiscal en el que las recibían y con la nueva normativa, tendrán la posibilidad de computarlas en el período fiscal en que fueron practicadas o en cualquiera de los cinco períodos fiscales siguientes.

Más plazo para el cómputo de percepciones de IVA: las principales modificaciones

ARCA flexibilizó los plazos para el cómputo de percepciones de IVA. Esta medida responde a planteos realizados por entidades representativas del sector privado, que señalaban dificultades en procesos internos de registración y validación documental para el cumplimiento de los plazos vigentes. Las principales modificaciones detalladas son:

  1. Plazo para Computar Percepciones
    Antes de la modificación: Los responsables inscriptos solo podían computar las percepciones en el período fiscal en el que fueron practicadas. Desde el 1° de septiembre de 2025: Ahora podrán computar las percepciones en el período fiscal en que fueron practicadas o en cualquiera de los cinco períodos fiscales siguientes. Esto otorga una mayor flexibilidad temporal para su aplicación.
  2. Excepción – Cómputo Retroactivo
    Antes de la modificación: El cómputo retroactivo no estaba contemplado. Desde el 1° de septiembre de 2025: Se permite, por excepción, el cómputo en el período inmediato anterior, siempre que la operación haya ocurrido en ese período y la percepción se haya practicado antes del vencimiento del mismo.
  3. Tratamiento del Saldo a Favor del Contribuyente
    Antes de la modificación: Aunque podía generarse un saldo a favor, no existía una posibilidad clara de mayor aplicación del mismo. Desde el 1° de septiembre de 2025: Si se genera un saldo a favor del contribuyente, este se considera ingreso directo y puede aplicarse según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de IVA.
  4. Alcance de la Medida
    Antes de la modificación: La aplicación de las percepciones dependía de cada régimen específico, sin posibilidad de diferimiento. Desde el 1° de septiembre de 2025: La medida aplica a todas las percepciones de los regímenes de las Resoluciones Generales modificadas (como 1603, 2126, 2408, entre otras)

Temas

ARCA

IVA

