ARCA controla las transferencias: a partir de qué monto vigilará las operaciones en septiembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los límites de transferencias fijados en septiembre 2025. En época de billeteras virtuales, el organismo recordó qué sucede si se superan los límites fijados. En esta nota te dejamos los detalles.

ARCA vigilará las transferencias en septiembre 2025

De cara a septiembre 2025, ARCA recordó que controla las transferencias bancarias y las que se realizan mediante billeteras virtuales. En ese sentido, si el dinero tiene un origen comprobable, en principio no hay problemas.

Superada la cifra límite, alcanza con presentar la documentación que respalde la operación. La situación es distinta si se trata de una transferencia cuyo origen no se puede justificar, ya que podrían activarse alertas que derivarían en un análisis más detallado. Conocer los topes es fundamental para evitar inconvenientes.

Transferencias: a partir de qué monto ARCA vigila en septiembre 2025

Desde junio 2025, ARCA elevó los topes a partir de los cuales se monitorean las transferencias bancarias y virtuales. Esta actualización responde a un mecanismo de ajuste semestral basado en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Transferencias o acreditaciones: el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas.

Extracciones en efectivo: el umbral se eleva a $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas.

Saldos bancarios a último día del mes: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas.

Plazos fijos: se elevan a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas.

Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: Se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.

Tenencias en sociedades de bolsa: el límite sube a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas.

Compras de consumidor final: se elevan a $ 10.000.000.

Pagos: el límite aumenta a $ 50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 millones para personas jurídicas.

Con información de iProfesional