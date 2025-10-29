Asignación Universal por Hijo de Anses: cuándo se cobra la AUH en noviembre 2025
La Anses difundió el calendario de pagos para la AUH en noviembre 2025. Los detalles en esta nota.
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Anses recibirán un nuevo aumento en noviembre 2025, por la fórmula de movilidad vigente. Aunque resta confirmación oficial, el incremento de la AUH será cercano al 2,1%. ¿Cuándo se activa el pago? Los detalles en esta nota.
Cuánto cobrará la AUH de Anses en noviembre 2025
La Asignación Universal por Hijo (AUH) de Anses está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. En noviembre 2025, la AUH recibirá los siguientes montos:
- Asignación Universal por Hijo: $95.737,66.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $311.748,35.
- Asignación por Embarazo: $95.737,66.
Es importante saber que los montos detallados representan el 80% del cobro, el 20% del monto queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Cuándo se cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre de 2025
El pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre 2025 comenzará el lunes 10 con aquellos titulares cuyo DNI terminen en 0. El cronograma es el siguiente:
- Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre.
- Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre.
- Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
- Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
- Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
- Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre
- Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.
- Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre
- Documentos terminados en 9: martes 25 de noviembre.
