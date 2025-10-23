¡Atención jubilados y pensionados! Así quedan los montos mínimos y máximos en noviembre 2025

La Anses aplicará un nuevo aumento a los jubilados y pensionados durante noviembre 2025, como consecuencia de la ley de movilidad vigente. Aunque resta confirmación oficial, el aumento para estas prestaciones rondará el 2,1%. El dato se desprende del número de inflación que reveló el Indec días atrás. Los detalles en esta nota.

Jubilados y pensionados: los montos mínimos y máximos en noviembre 2025

Con el ajuste de Anses, el haber jubilatorio mínimo en noviembre 2025 escalaría hasta los $ 333.150.65, mientras que la máxima pasaría ser de $ 2.241.788. Paralelamente, el Gobierno Nacional liquidará un nuevo bono extraordinario de hasta 70 mil pesos a quienes cobren haberes mínimos. Eso elevaría el monto mínimo por encima de los 400 mil pesos.

Es importante saber que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Jubilados y pensionados: calendario Anses de noviembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre