Cómo y hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene habilitada la presentación del trámite online de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este paso es fundamental para garantizar la continuidad del beneficio y acceder al complemento acumulado del 20%, que se libera una vez acreditados los controles a niños y adolescentes de salud, vacunación y educación.

Con esta medida, el organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, busca fortalecer la inclusión social y el acceso a los derechos básicos de las familias en todo el país. La presentación de la Libreta AUH es una gestión anual y obligatoria, y puede hacerse de forma sencilla a través de la plataforma Mi Anses, desde una computadora como el celular.

Anses: cuál es la fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025

Es importante saber que el formulario descargado del sitio web oficial de la Anses es el único válido para la carga digital y debe estar completo por las autoridades sanitarias y escolares. Cumplir con este trámite no solo garantiza la continuidad del beneficio mensual, sino que también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual.

La fecha límite para subir la libreta correspondiente a 2025 es el 31 de diciembre. A su vez, en caso de no poder presentarla en forma digital, el adulto responsable puede acercarse a una oficina de la Anses, sin turno o a un operativo de atención del organismo para consultar y gestionar.

Libreta AUH de Anses: paso a paso para realizar el trámite por internet

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos – Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.

Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.

Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos-Libreta AUH-Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.

El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

