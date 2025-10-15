Cuándo y cómo se paga el aguinaldo 2025: guía completa para trabajadores, jubilados y pensionados

Diciembre se acerca y con el uno de los pagos más esperados del año: el aguinaldo. Este ingreso adicional, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), representa un alivio clave para trabajadores, jubilados y pensionados. Se abona dos veces al año: en junio y en diciembre.

Cuándo se paga el aguinaldo en diciembre

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre. Sin embargo, muchas empresas lo adelantan entre el 15 y el 17, para que los empleados puedan disponer del dinero antes de las Fiestas.

Los empleadores cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles para regularizar el pago sin recibir sanciones. En el caso de jubilados y pensionados, el aguinaldo se deposita junto con los haberes mensuales, según el calendario que la ANSES publicará a comienzos de diciembre.

Quiénes cobran el aguinaldo

El aguinaldo de diciembre 2025 está destinado a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Empleadas domésticas registradas bajo la Ley 26.844 .

. Personal estatal (nacional, provincial y municipal).

Trabajadores rurales.

Contratados o eventuales que realizan aportes en blanco.

Jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.

Quedan excluidos los trabajadores informales, los autónomos y los monotributistas sin empleados a cargo, ya que no están alcanzados por la ley.

Cómo calcular cuánto te corresponde

El monto del aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor salario bruto mensual percibido entre julio y diciembre.

Fórmula:

(mejor salario bruto / 12) x cantidad de meses trabajados

Se incluyen todos los conceptos remunerativos, como sueldo básico, comisiones, premios y adicionales. No se computan los montos no remunerativos, como viáticos o bonificaciones especiales.

Ejemplo:

Si el mejor sueldo fue de $1.000.000 y se trabajó todo el semestre, el aguinaldo será de $500.000.

Si no se trabajaron los seis meses completos, se cobra el proporcional correspondiente.

El aguinaldo 2025 se pagará antes del 18 de diciembre, con un monto equivalente al 50% del mejor salario bruto del segundo semestre.