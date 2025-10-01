ESCUCHÁ RN RADIO
¡Atención! Nuevos cortes de luz en Neuquén: serán este jueves y podrían durar hasta cinco horas

CALF informó que las interrupciones en el servicio eléctrico serán por distintas tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán varios sectores de la ciudad de Neuquén este jueves. Las interrupciones podrían durar hasta cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Jueves con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también anticipó tres cortes de luz programados para el jueves 2 de octubre. Las interrupciones se dividirán de la siguiente manera:

  • De 8.30 a 13.30: afectará a Colonia Nueva Esperanza, zona aledaña a La Cebada y El Girasol. Será por cambio de transformador por aumento de potencia.
  • De 14.30 a 17:30, afectará la zona aledaña a San Martín y Colón por remodelación en instalaciones de Baja Tensión.
  • De 8 a 13, afectará la zona aledaña a Pasaje José Martí – B° Alta Barda. Será para remodelar instalaciones subterráneas de Baja Tensión.

Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

