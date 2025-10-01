¡Atención! Nuevos cortes de luz en Neuquén: serán este jueves y podrían durar hasta cinco horas

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán varios sectores de la ciudad de Neuquén este jueves. Las interrupciones podrían durar hasta cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Jueves con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también anticipó tres cortes de luz programados para el jueves 2 de octubre. Las interrupciones se dividirán de la siguiente manera:

De 8.30 a 13.30: afectará a Colonia Nueva Esperanza, zona aledaña a La Cebada y El Girasol. Será por cambio de transformador por aumento de potencia.

De 14.30 a 17:30, afectará la zona aledaña a San Martín y Colón por remodelación en instalaciones de Baja Tensión.