¡Atención! Nuevos cortes de luz en Neuquén: serán este jueves y podrían durar hasta cinco horas
CALF informó que las interrupciones en el servicio eléctrico serán por distintas tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán varios sectores de la ciudad de Neuquén este jueves. Las interrupciones podrían durar hasta cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Jueves con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas
CALF también anticipó tres cortes de luz programados para el jueves 2 de octubre. Las interrupciones se dividirán de la siguiente manera:
- De 8.30 a 13.30: afectará a Colonia Nueva Esperanza, zona aledaña a La Cebada y El Girasol. Será por cambio de transformador por aumento de potencia.
- De 14.30 a 17:30, afectará la zona aledaña a San Martín y Colón por remodelación en instalaciones de Baja Tensión.
- De 8 a 13, afectará la zona aledaña a Pasaje José Martí – B° Alta Barda. Será para remodelar instalaciones subterráneas de Baja Tensión.
