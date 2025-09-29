Corte de luz programado en el oeste de Neuquén este martes 30 de septiembre durante cuatro horas

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó sobre un nuevo corte de luz programado este martes 30 de septiembre en el oeste de la capital provincial. La interrupción del servicio eléctrico será durante cuatro horas.

Dónde será el corte de luz este martes 30 de septiembre en Neuquén

CALF detalló dónde serán los cortes este martes 30 de septiembre:

De 8:30 a 12, en la zona aledaña a esquina de Lago Muster y Casimiro Gómez. Para «realizar mantenimiento y cambio de postación dañada».

De 9 a 13, en la zona aledaña a San Martín 934

Corte de luz este lunes en San Martín de los Andes

Por otro lado, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó de un corte programado de luz en San Martín de los Andes para este lunes 29 de septiembre durante dos horas:

Según informó el organismo están serán las zonas afectadas, de 11:30 a 13:30, este lunes: