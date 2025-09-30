¡Atención Neuquén! CALF anunció corte de luz para este miércoles: durará hasta cuatro horas

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó otro corte de luz que afectará un sector de la ciudad este miércoles. La interrupción durará hasta cuatro horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también anticipó un corte programado para el miércoles 1 de octubre. El mismo será para remodelar el alimentador troncal de Media Tensión y colocar protección inteligente con telecomando.

Detalle del corte:

De 8.30 a 12.30: afectará la zona desde Fava hasta Aconcagua, entre Soldado Desconocido y Leguizamón.