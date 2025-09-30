Neuquén y Río Negro se encienden este miércoles: calor arriba, frescura de noche… ¿cuándo baja la temperatura?

Neuquén y Río Negro se preparan para unos días donde el clima jugará con nosotros: durante la jornada, sol, aire templado y calma serán los protagonistas, invitando a disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la ciudad o simplemente de un café al aire libre, así lo adelantó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Desde este miércoles, el calor comenzará a hacerse notar, marcando un ascenso progresivo de las temperaturas en valles, meseta y la zona costera. Aunque el sol domine durante el día, las noches seguirán ofreciendo un respiro refrescante, ideales para descansar o para quienes disfrutan de la brisa nocturna.

Pero la tranquilidad no durará para siempre. Hacia el fin de semana, un frente frío cambiará el panorama: se esperan vientos intensos y descenso de la temperatura, especialmente en los valles y la costa, mientras que la cordillera mostrará su faceta más invernal con lluvias y nevadas.

Con este panorama, la AIC recomienda estar atentos a los cambios, disfrutar del aire templado durante la semana y prepararse para el refrescante y ventoso fin de semana que se avecina, sin perder de vista que las cordilleras podrían teñirse de blanco.

Neuquén: miércoles con sol y temperaturas en ascenso

Este miércoles, la ciudad de Neuquén se despide de la mayor nubosidad y recibirá un día parcialmente nublado, con temperaturas que continuarán en ascenso respecto a la jornada anterior.

Según el pronóstico, durante la jornada la máxima alcanzará los 28 ºC mientras que la mínima rondará los 2 ºC durante la noche. El cielo estará parcialmente nublado, ofreciendo ratos de sol y un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste a 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 19 km/h, por lo que se espera una brisa leve que acompañará la temperatura cálida.

Roca y Cipolletti: miércoles mayormente cubierto y cálido

Este miércoles, Roca y Cipolletti registrarán un día mayormente cubierto, con temperaturas en aumento respecto a la jornada anterior. La máxima alcanzará los 29 ºC, mientras que la mínima será de 2 ºC durante la noche.

El viento soplará desde el noroeste a 20 km/h durante el día y 17 km/h por la noche, con ráfagas de hasta 27 km/h, lo que generará sensación de leve brisa en la región.

Las Grutas: miércoles con sol y ráfagas fuertes

Este miércoles, Las Grutas tendrá un día parcialmente nublado, con temperaturas en ascenso respecto a la jornada anterior. La máxima llegará a los 27 ºC y la mínima nocturna será de 9 ºC.

El viento soplará del noroeste a 35 km/h durante el día y aumentará a 37 km/h por la noche, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, generando condiciones ventosas en toda la zona costera

Viedma: miércoles ventoso y cálido

Este miércoles, Viedma experimentará un día mayormente cubierto y ventoso, con temperaturas en aumento. La máxima alcanzará los 29 ºC, mientras que la mínima nocturna será de 6 ºC.

El viento será un protagonista del día, soplando del noroeste a 40 km/h durante la jornada y manteniéndose alrededor de 39 km/h por la noche, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h, generando condiciones ventosas considerables en la capital provincial.