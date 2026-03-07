Avanza la transformación de la ex Ruta 22 en Neuquén: será la futura “Gran Avenida”

La transformación de la antigua Ruta Nacional 22 en la ciudad de Neuquén continúa a buen ritmo y ya muestra el movimiento permanente de máquinas, camiones y trabajadores que, día y noche, avanzan en la obra que convertirá al corredor en la futura Gran Avenida.

La intervención que lleva adelante la Municipalidad de Neuquén busca no solo ordenar el tránsito en uno de los ejes más importantes de la ciudad, sino también mejorar la infraestructura pluvial y la seguridad vial para miles de vecinos. Una vez finalizada, la antigua traza de la ruta se transformará en un corredor urbano a nivel con diez carriles de circulación, un boulevard central y nuevas infraestructuras que acompañarán el crecimiento urbano.

Actualmente los trabajos se concentran en el sector Chubut–Gatica, y está previsto que para el 14 de marzo quede completamente intervenido el Sector 4 de la obra, que se extiende entre Linares y Gatica, con una longitud aproximada de 2,2 kilómetros. En ese momento se habilitarán nuevos cruces en Bahía Blanca y Linares, que se sumarán a los ya existentes en Gatica, Chaneton, Don Bosco, Avenida Olascoaga y Chubut.

Las colectoras, en tanto, permanecerán abiertas con al menos dos carriles de circulación, garantizando la conectividad cotidiana.

En qué estado está la obra de la «Gran avenida»

Uno de los avances más importantes se alcanzó en el tramo Olascoaga–Chubut, donde ya se llegó al nivel cero del retiro del terraplén, paso previo a la construcción de la nueva base estructural de la avenida.

“Ya estamos en condiciones de empezar con la subbase y la subrasante, es decir, con el material tratado que conformará la base de toda la nueva avenida”, explicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano del municipio, Alejandro Nicola.

En paralelo se planifica la infraestructura subterránea que quedará bajo los diez carriles: redes eléctricas, ductos y sistemas pluviales. El boulevard central concentrará gran parte de estas instalaciones y también un nuevo espacio verde. En los carriles extremos, donde se ubicarán estacionamientos, comenzarán en los próximos días los zanjeos para la colocación de cañerías pluviales.

Movimiento de suelo y reciclaje de materiales

La magnitud de la obra se refleja en el movimiento de suelo registrado en poco más de tres semanas de trabajos. Hasta el momento se retiraron 22.264 metros cúbicos de material, un volumen equivalente a 37 galpones de 10 por 20 metros, mediante 1.360 viajes de camiones volcadores.

Además, se fresaron 20.909 metros cuadrados de pavimento, equivalente a tres canchas de fútbol, y se extrajeron 10.500 metros cúbicos de suelo, suficiente para llenar cuatro piletas olímpicas.

Todo el material retirado se reutiliza: el RAP del pavimento se emplea para bacheo en frío, los escombros se destinan al relleno de cárcavas para futuros lotes con servicios y el equipamiento urbano es reubicado en distintos sectores de la ciudad.

Entre los elementos retirados se contabilizan 320 hojas de guardrail, 120 columnas de iluminación, 120 artefactos LED, siete cruces semafóricos completos y 60 carteles viales.

Reubicación de árboles y trabajo permanente

Durante las tareas también se removieron 55 árboles de gran porte, que fueron trasladados a un nuevo espacio verde cercano a la planta de asfalto municipal, y 40 plantas ornamentales que ahora se encuentran en el vivero municipal.

En total, más de 35 máquinas trabajan en simultáneo —entre topadoras, retroexcavadoras, fresadoras, grúas y camiones de gran porte— en un esquema de tareas de lunes a lunes, durante las 24 horas. El movimiento de camiones se prioriza en horario nocturno y se mantiene coordinación permanente con frentistas y comerciantes de la zona.