Choque fatal en la Ruta 22: dos personas murieron en Plaza Huincul tras el impacto entre dos camionetas

Un choque fatal se registró este sábado en la Ruta Nacional 22, a metros de la dirección de Turismo de Plaza Huincul. El siniestro vial involucró a dos camionetas, una Toyota Hilux y una Toyota SW4, y dejó dos personas fallecidas en el lugar. Bomberos iniciaron el operativo a las 6.45 y el tránsito fue desviado.

El choque ocurrió pasando el sector de la caminera, en el ingreso a Plaza Huincul, según informó el periodista Edu Urra. El tránsito fue interrumpido y se dispuso un desvío para quienes salen desde Plaza hacia el sector de barrio Uno, debido a que no se puede circular por el lugar del siniestro.

Choque fatal en la Ruta 22: desvíos y operativo en la zona

Bomberos trabajaban en la limpieza de la Ruta Nacional 22 y en el resguardo del área del choque. Las primeras observaciones indicaron que el frente de ambas camionetas quedó destruido tras el impacto.

Los dos ocupantes fallecidos viajaban en la Toyota SW4, mientras que no se informó aún el estado de la o las personas que circulaban en la Toyota Hilux blanca.

Noticia en desarrollo