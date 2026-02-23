ESCUCHÁ RN RADIO
Los nuevos desvíos en la avenida Mosconi de Neuquén a partir de hoy

La nueva obra de la Mosconi avanzó con otros 400 metros sobre la multitrocha. Desde hoy estará cortado desde Chubut hasta Don Bosco. El tránsito circula por los laterales, cuáles son los desvíos.

La obra sobre la avenida Mosconi llegó hasta la Don Bosco y hoy hay nuevos desvíos (foto Oscar Livera)

Desde hoy quedó inhabilitado el eje central de la avenida Olascoaga en los cruces de las calles La Pampa y San Luis, así como permanece cortado entre Don Bosco y la avenida en Neuquén capital. Las colectoras de Teodoro Planas y Julián Lastra estarán libres para el tránsito en el nuevo avance de 400 metros de intervención con las tareas de frezado y remoción del pavimento de la vieja Ruta 22.

Para continuar con las tareas de demolición y desmontaje del material existente, desde este lunes se incorporaron otros 400 metros de tareas con maquinarias y cuadrillas sobre la Nueva Avenida Mosconi. El tramo inhabilitado se extiende desde Chubut hasta Don Bosco.

Los desvíos se encuentran señalizados para la continuidad de la circulación entre Lastra y Planas. A través de un comunicado de prensa, desde el Municipio se solicitó a conductores y conductoras circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y extremar los cuidados, especialmente en el caso del tránsito pesado.

El cruce de la calle La Pampa y avenida Mosconi será una de las intervenciones nuevas desde este lunes (foto Oscar Livera)

Los cruces habilitados

Los cruces de Olascoaga y Don Bosco estarán habilitados así como la circulación por las colectoras Teodoro Luis Planas y Juan Julián Lastra, en este nuevo esquema de corte sobre la ruta entre Chubut y Don Bosco.

El despliegue operativo, incluye topadoras, retroexcavadoras, fresadoras, grúas y camiones de gran porte. El secretario de Infraestructura de la comuna, Alejandro Nicola, detalló que “en estos momentos tenemos varias máquinas y camiones trabajando en distintos frentes y en el tramo de las 20 cuadras entre Gatica y Linares, en muy pocos días vamos a tener entre 35 y 40 máquinas operando en simultáneo”.

“Venimos muy bien, con múltiples tareas en simultáneo, como remoción de escombros, fresado y reciclaje de pavimento asfáltico, acopio de materiales y guardrails, desmontaje de torres de iluminación y semáforos, entre otras”, agregó.


