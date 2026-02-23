Los nuevos desvíos en la avenida Mosconi de Neuquén a partir de hoy

La obra sobre la avenida Mosconi llegó hasta la Don Bosco y hoy hay nuevos desvíos (foto Oscar Livera)

Desde hoy quedó inhabilitado el eje central de la avenida Olascoaga en los cruces de las calles La Pampa y San Luis, así como permanece cortado entre Don Bosco y la avenida en Neuquén capital. Las colectoras de Teodoro Planas y Julián Lastra estarán libres para el tránsito en el nuevo avance de 400 metros de intervención con las tareas de frezado y remoción del pavimento de la vieja Ruta 22.

Para continuar con las tareas de demolición y desmontaje del material existente, desde este lunes se incorporaron otros 400 metros de tareas con maquinarias y cuadrillas sobre la Nueva Avenida Mosconi. El tramo inhabilitado se extiende desde Chubut hasta Don Bosco.

Los desvíos se encuentran señalizados para la continuidad de la circulación entre Lastra y Planas. A través de un comunicado de prensa, desde el Municipio se solicitó a conductores y conductoras circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y extremar los cuidados, especialmente en el caso del tránsito pesado.

El cruce de la calle La Pampa y avenida Mosconi será una de las intervenciones nuevas desde este lunes (foto Oscar Livera)

Los cruces habilitados

Los cruces de Olascoaga y Don Bosco estarán habilitados así como la circulación por las colectoras Teodoro Luis Planas y Juan Julián Lastra, en este nuevo esquema de corte sobre la ruta entre Chubut y Don Bosco.

El despliegue operativo, incluye topadoras, retroexcavadoras, fresadoras, grúas y camiones de gran porte. El secretario de Infraestructura de la comuna, Alejandro Nicola, detalló que “en estos momentos tenemos varias máquinas y camiones trabajando en distintos frentes y en el tramo de las 20 cuadras entre Gatica y Linares, en muy pocos días vamos a tener entre 35 y 40 máquinas operando en simultáneo”.

“Venimos muy bien, con múltiples tareas en simultáneo, como remoción de escombros, fresado y reciclaje de pavimento asfáltico, acopio de materiales y guardrails, desmontaje de torres de iluminación y semáforos, entre otras”, agregó.