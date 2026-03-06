María Emilia Soria en la Apertura de sesiones en Roca: críticas a Nación y enfatizó en sus reclamos por obras públicas

“El año pasado logramos cumplir con los principales objetivos que nos propusimos”, afirmó la intendenta María Emilia Soria, en el marco de la 37° apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de General Roca. Antes de profundizar en la hoja de ruta para 2026, criticó la gestión del gobierno nacional, y enfatizó en la distribución de roles entre Provincia y Municipio.

En un discurso que duró más de 40 minutos, Soria planteó la planificación de este año en tres ejes: destacó la realización de obras públicas como la base de su gestión, anunció un aumento en la inversión en materia educativa y aseguró el acompañamiento al desarrollo productivo local.

Antes de señalar los planes de la gestión para 2026, marcó una vez más su postura contraria al gobierno nacional, en línea con su discurso en las últimas aperturas de sesiones ordinarias. Dentro de sus planteos señaló una profunda crisis industrial, pérdidas de empleos formales y caída de los salarios. “La apertura importadora y el atraso cambiario nos retrotraen a la década del 90” aseguró.

De esa forma, dijo no estar de acuerdo con el “corrimiento del Estado” que lleva adelante la Nación, aunque aclaró que desde el Municipio eran “conscientes que este es el modelo de país que eligió la mayoría”.

También se remontó al acto de apertura de 2025 para recordar la ampliación de la ruta 22 como uno de los “tantos reclamos” sobre los que aún no obtuvo respuesta, a pesar ser un eje de alta peligrosidad. “Si van a seguir ignorando esa necesidad, por lo menos brinden una solución práctica para hacer los cruces más seguros. Este municipio está dispuesto a colaborar, como lo hemos hecho hasta ahora” indicó.

En esa línea, hizo énfasis en que cada área -refiriéndose a Nación, Provincia y Municipio- se encargue de hacer sus tareas correspondientes. “Esto lo quiero decir porque siempre que hacemos un reclamo -e incluso buscando la forma de hacerlo lo más respetuoso posible-, surge una catarata de acusaciones que no contribuyen en nada a resolver el problema”, relató.

Cuál es la hoja de ruta del municipio para 2026

Respecto a las políticas centrales de la gestión municipal, la intendenta proyectó una inversión mayor a los 34.699 millones de pesos en obras públicas para este 2026. Recalcó las obras se encuentran paralizadas por el gobierno nacional, y que por tanto los reclamos en esa área deberían ir a “quien corresponde”. Subrayó que pesar de ello, la inversión del Municipio de Roca es la “más grande de toda la provincia”.

En cuanto a la materia educativa, destacó un aumento del 60% en la inversión, con un total de 413.520 millones de pesos. Adelantó que se destinarán becas a nivel primario, secundario y universitario, además de adultos que cursan en el turno noche, y a egresados de los CECIs Municipales.

Además, indicó que el estudiantado que acceda a las becas primarias y secundarias recibirá un kit de útiles escolares con mochila, y que los diez mejores desempeños serán premiados con una bicicleta y una computadora. La intendenta también refirió a los talleres municipales, cuyas inscripciones cerraron recientemente. En total se inscribieron más de 15 mil personas, dentro de una oferta de más de 500 talleres.

La ciudad que más invierte (en obra pública) es y va a seguir siendo General Roca. María Emilia Soria, intendenta de General Roca.

En cuanto al desarrollo productivo local, aseguró que se acompañará al sector frutícola para generar mejores prácticas agrícolas y formaciones laborales para los trabajadores rurales. También comentó que se espera diversificar la matriz productiva, buscando generar estrategias para el desarrollo de nuevos cultivos y el agregado de valor a la producción primaria.

Por último, Soria señaló que se dará continuidad a la promoción de los dos Parques Industriales de la ciudad, las propuestas de capacitación y la articulación con empresas, a través de la Secretaría de la Producción y la USEP Municipal.

Optimismo por los proyectos de energía, pero con «transparencia»

En cuanto a los grandes proyectos energéticos en la región, se mostró optimista con el desarrollo de Vaca Muerta, cuya cercanía podría significar una ventaja para el desarrollo industrial de la ciudad. Destacó el potencial de las empresas locales así como la mano de obra disponible.

Con respecto al avance de los proyectos de gas natural licuado en la provincia, indicó en diálogo con Río Negro estar a favor «siempre y cuando genere trabajo a los rionegrinos y genere recursos genuinos para mi provincia. Ahora bien, eso implica también responsabilidad ambiental, control, cuentas claras, saber cuánto fue lo que eximió la provincia de Rio Negro en tasas para desarrollar ese proyecto. Sencillamente, transparentar la información».

Foto: Alejandro Carnevale.

“Estoy a favor de ese tipo de proyectos, como también proyectos mineros. Soy de la idea de que no podemos ser una provincia pobre con recursos bajo tierra que son aprovechables y que hoy la gran demanda de toda la población es trabajo” añadió.

Martín Soria, quien asistió al evento, aseguró que le parece «muy saludable» que la provincia Río Negro pueda utilizar los proyectos actuales para el desarrollo de la región. «Ahora, depende de nuestros gobernantes que ese desarrollo productivo sea verdaderamente un desarrollo productivo para el crecimiento de todos los rionegrinos«, añadió.

De acuerdo al discurso de la intendenta, marcó la importancia de las obras municipales, en un contexto que plantea como adverso: «La situación que atraviesa toda la Argentina con una recesión galopante con una crisis social y económica muy fuerte que eso hace que caiga la coparticipación de las provincias y de los municipios y a pesar de eso ver que Roca sigue en acción. Como nos contagió el gringo Soria, nuestro viejo» concluyó.