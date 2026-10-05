Calendario ANSES octubre 2026: quiénes cobran esta semana, antes del fin de semana largo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha esta semana el calendario oficial de pagos de octubre 2026, concentrando las primeras transferencias bancarias en apenas dos jornadas operativas, correspondientes al jueves 8 y viernes 9 de octubre 2026 (fechas que el sistema bancario registra habitualmente en jueves y viernes tras el inicio de mes).

La apertura del cronograma llega con la aplicación formal del 1,66% de movilidad decretado por la Resolución 284/2026, el refuerzo extraordinario de $70.000 del Decreto 1108/2026 para los haberes mínimos y el inicio de las acreditaciones alimentarias directas, obligando a los beneficiarios de jubilaciones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y salario familiar a constatar con precisión su día de cobro antes de la pausa de cuatro días sin actividad bancaria presencial.

ANSES jubilaciones y Pensiones No Contributivas: quiénes cobran el 8 y 9 de octubre 2026

Durante las dos únicas jornadas hábiles de esta semana en las que operará el circuito de acreditaciones, ANSES transferirá los fondos a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($505.748,51 con bono completo): DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre 2026 , percibiendo el haber con aumento y los $70.000 del Decreto 1108/2026. DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre 2026 , habilitándose la extracción por caja bancaria o cajeros automáticos.

($505.748,51 con bono completo): Pensiones No Contributivas (invalidez, vejez y madres de 7 hijos) : DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre 2026 , con un ingreso bruto consolidado de $375.023,96 para discapacidad o $505.748,51 en madres de 7 hijos. DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre 2026 , completando la primera mitad del padrón asistencial antes del feriado.

: Asignaciones familiares para PNC por discapacidad: se liquidan de forma unificada el jueves 8 de octubre 2026, sin división por número de documento.

ANSES AUH, SUAF y pagos únicos: fechas de cobro confirmadas para esta semana

Para el universo de protección infantil y asignaciones familiares formales, el cronograma de ANSES se ejecutará bajo el siguiente esquema:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF : DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre 2026 , acreditándose además de forma automática la Tarjeta Alimentar de hasta $149.425 y el Complemento Leche para menores de hasta 3 años. DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre 2026, con impacto del diferencial de Zona 1 en la Patagonia ($162.852 netos por menor).

: Asignación por Embarazo (AUE) : el calendario para futuras mamás comenzará el viernes 9 de octubre 2026 , con los DNI terminados en 0.

: el calendario para futuras mamás comenzará el viernes , con los DNI terminados en 0. Asignaciones de Pago Único (APU): los pagos por matrimonio, adopción ($545.685) y nacimiento ($91.273) quedarán habilitados a partir del viernes 9 de octubre 2026, manteniéndose disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de noviembre 2026.

Calendario ANSES resumido: ¿qué prestaciones cobran esta semana de octubre 2026?