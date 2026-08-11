Banco Nación ofrece Préstamos para autos 0 km: cómo funciona el nuevo plan de 48 meses

El Banco Nación selló una alianza estratégica con la empresa Volkswagen Argentina para ofrecer una línea de financiamiento destinada a la adquisición de vehículos 0 km. El programa busca facilitar el acceso a unidades a estrenar.

Los plazos de devolución de los préstamos se extendieron en modalidades de entre 24 y 48 meses. Además, el esquema de liquidación de las cuotas utiliza el sistema de amortización Francés.

Banco Nación ofrece préstamos para autos 0 km: cómo funciona

El programa establece condiciones de Tasa Nominal Anual (TNA) diferenciadas de acuerdo con el perfil del solicitante. Aquellos clientes que acrediten sus haberes en el Banco Nación acceden a una TNA del 27% para plazos a 24 meses y del 30% para opciones de 30 a 48 meses.

La iniciativa, denominada “+Autos con BNA”, permite solicitar préstamos personales sin necesidad de constituir una garantía prendaria. Las operaciones contemplan montos de financiación que alcanzan hasta un tope máximo de $20.000.000 por usuario.

Por su parte, los usuarios que no cobren sus sueldos en la entidad pública contarán con tasas superiores. En estos casos, la TNA se ubica en el 37% para los créditos a dos años y en un 40% para los esquemas más extensos.

La compra y tramitación de esta línea crediticia se realiza íntegramente en los concesionarios oficiales de Volkswagen adheridos al programa. En los puntos de venta se verifica el catálogo de unidades disponibles de un valor comercial de hasta $60.000.000.

El otorgamiento de las operaciones queda condicionado a la previa evaluación crediticia del solicitante por parte del banco. La entidad bancaria aplicará las normativas de análisis de riesgo habituales para la aprobación final.

Con información de Infobae