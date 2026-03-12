Nueva herramienta de PAMI: cómo rastrear tus entregas de pañales y apósitos fácilmente

En un paso más hacia la digitalización total de sus servicios, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció la implementación de una herramienta clave dentro de su plataforma Mi PAMI. Bajo el nombre de «Mis entregas», esta función permite que los jubilados y sus familiares consulten de forma rápida y segura el trayecto de los higiénicos absorbentes descartables desde el depósito hasta la puerta de su casa.

Esta iniciativa de PAMI surge como respuesta a la necesidad de mayor transparencia en la logística de insumos críticos, evitando que el afiliado deba realizar llamados telefónicos o trámites presenciales para conocer el paradero de su pedido.

Paso a paso: cómo funciona «Mis entregas» de PAMI, el nuevo rastreador de insumos

La interfaz de la aplicación de PAMI ha sido simplificada para que el usuario pueda navegar entre dos secciones principales dentro del nuevo apartado:

Pestaña de Solicitudes : aquí se visualizan las entregas que están actualmente en proceso.

: aquí se visualizan las entregas que están actualmente en proceso. Pestaña de Historial: permite consultar los registros de envíos que ya fueron recibidos con anterioridad.

Además de conocer qué contiene el paquete, el sistema informa con precisión el domicilio registrado para la entrega, lo que permite detectar errores de carga de datos antes de que el repartidor salga a la calle.

PAMI lanza «Mis entregas»: los cuatro estados del envío que figuran en la app

Para brindar tranquilidad y previsibilidad, el sistema de seguimiento utiliza cuatro categorías de estado que se actualizan automáticamente:

En preparación: indica que el pedido se está armando en el centro logístico. En camino: significa que el repartidor ya tiene el paquete y se dirige al domicilio registrado. Entregado: se activa una vez que se confirma la recepción del insumo. No entregado: es una alerta de seguridad que indica que el transportista pasó por la vivienda pero no encontró a nadie para recibir el paquete.

PAMI lanza «Mis entregas»: ¿Qué hacer ante dudas o errores en el domicilio?

Desde la Gerencia de Comunicación de PAMI aclararon que, si bien la aplicación moderniza el proceso, los canales tradicionales de asistencia siguen vigentes.

En caso de detectar una dirección incorrecta o si surge alguna dificultad técnica con la recepción de los absorbentes, los afiliados pueden comunicarse a la línea gratuita 138 (PAMI Escucha y Responde), seleccionando la opción 0.

También se mantiene la atención presencial en las agencias locales para aquellos que prefieran asesoramiento cara a cara.