Guía de Jubilaciones ANSES 2026: ¿Qué opción te corresponde según tu historial laboral?.

Planificar el retiro es una de las decisiones financieras más importantes de la vida adulta. En Argentina, el sistema administrado por ANSES ofrece diversas modalidades que se adaptan a la trayectoria de cada trabajador.

Sin embargo, suele existir confusión entre conceptos fundamentales: no es lo mismo una jubilación que ofrece ANSES, que se basa en el esfuerzo contributivo de años, que una pensión, que responde a contingencias específicas o a la vulnerabilidad social.

Entender en qué categoría te encontrás es el primer paso para garantizar una transición segura hacia la etapa pasiva, especialmente en un 2026 donde la digitalización de los trámites permite un seguimiento en tiempo real de tu historia laboral.

Guía de Jubilaciones ANSES 2026 | Jubilación ordinaria: el estándar del sistema contributivo

Es la modalidad a la que aspira la mayoría de los trabajadores. Para acceder a ella, la Ley 24.241 establece dos requisitos ineludibles que deben cumplirse de forma simultánea:

Edad : 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres.

: 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Aportes: un mínimo de 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema nacional.

Es vital que los trabajadores consulten periódicamente su Historia Laboral a través de Mi ANSES. Si detectás periodos faltantes de empleadores anteriores, este es el momento de recopilar certificaciones de servicio para evitar demoras al momento de cumplir la edad.

Guía de Jubilaciones ANSES 2026 | Alternativas ante la falta de aportes: moratorias y PUAM

¿Qué sucede si cumplís la edad pero no llegás a los 30 años de aportes? El sistema prevé mecanismos de excepción:

Moratorias previsionales: bajo la Ley 27.705, vigente en 2026, quienes están en edad jubilatoria pueden regularizar deudas de periodos anteriores mediante un plan de pagos que se descuenta directamente de las cuotas del haber. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): para quienes tienen 65 años (hombres y mujeres) y no pueden acceder a una jubilación por falta de aportes. Esta prestación otorga el 80% del haber mínimo y brinda cobertura de PAMI, pero requiere una evaluación socioeconómica previa.

Guía de Jubilaciones ANSES 2026: regímenes especiales y jubilación por edad avanzada

El sistema también contempla situaciones que se salen de la norma general debido a la naturaleza de las tareas o a la edad del solicitante:

Regímenes especiales : docentes, investigadores, trabajadores de la construcción, personal de casas particulares y tareas insalubres (como minería o industria cárnica) tienen requisitos de edad o años de servicio diferenciales. Por ejemplo, muchos pueden jubilarse antes de los 60/65 años debido al desgaste físico que implican sus tareas.

: docentes, investigadores, trabajadores de la construcción, personal de casas particulares y tareas insalubres (como minería o industria cárnica) tienen requisitos de edad o años de servicio diferenciales. Por ejemplo, muchos pueden jubilarse antes de los 60/65 años debido al desgaste físico que implican sus tareas. Jubilación por edad avanzada : si tenés 70 años o más y solo lograste acreditar 10 años de aportes (con al menos 5 de ellos realizados en los últimos 8 años anteriores al cese), podés acceder a esta modalidad específica.

: si tenés 70 años o más y solo lograste acreditar 10 años de aportes (con al menos 5 de ellos realizados en los últimos 8 años anteriores al cese), podés acceder a esta modalidad específica. Retiro por Invalidez: destinado a trabajadores que, independientemente de su edad, sufran una incapacidad física o intelectual del 66% o más, certificada por una junta médica oficial.

Guía de Jubilaciones ANSES 2026 | Pensiones: el respaldo ante el fallecimiento y la vulnerabilidad

A diferencia de la jubilación, la pensión es una prestación derivada o asistencial. Las más consultadas en marzo 2026 son: