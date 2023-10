Bono ANSES IFE: Cuatro cosas que tenés que saber sobre el refuerzo para trabajadores informales

Hace pocos días, ANSES lanzó el bono de Refuerzo para Trabajadores Informales, también conocido como nuevo IFE, que tiene por objetivo alcanzar al sector de la población que no cuenta actualmente con ingresos registrados ni ningún tipo de asistencia económica del Estado.

Se trata de un bono de refuerzo económico de 47 mil pesos, que se acredita en dos cuotas de igual valor alcanzando los 94 mil pesos, que se cobrará durante octubre y noviembre de 2023 y que se depositará en la cuenta bancaria del solicitante.

Cabe destacar que se trata de un refuerzo para trabajadores informales que abona ANSES y que puede solicitarse de manera rápida y sencilla, a través de la página web del organismo previsional o mediante un turno en las oficinas locales.

Bono ANSES IFE: En qué consiste

El bono ANSES IFE es un refuerzo de 47 mil pesos por mes, que suman un total de 94 mil pesos que se cobra en dos cuotas durante octubre y noviembre 2023.

Se va a depositar en la cuenta bancaria del solicitante, entendiendo que estos son trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 64 años de edad, que no cuentan con ingresos registrados, ni ningún tipo de asistencia económica del Estado.

Bono ANSES IFE: Qué requisitos debo cumplir para cobrar el refuerzo

Según lo previsto por ANSES para cobrar el nuevo bono IFE 2023, se debe tener entre 18 y 64 años al 30 de septiembre de este año. Además, hay que registrar dos años de residencia permanente en Argentina.

Es muy importante tener una cuenta bancaria a nombre del solicitante, porque solo se va a recibir el refuerzo en una CBU válida, es decir, no se puede ingresar en cuentas de billeteras virtuales o CVU.

Por su parte, los solicitantes no deben tener ingresos registrados, es decir, no ser trabajador formal, ni monotributista, autónomo o empleada doméstica.

Bono ANSES IFE: Quiénes no pueden solicitar el refuerzo

Según lo indicado por ANSES, es importante tener en cuenta lo siguiente a la hora de solicitar el bono de IFE 2023:

* No recibir ningún tipo de asistencia económica del Estado, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija o hijo -AUH-, Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo, ni Programas Sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

* No ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado.

* No poseer cobertura de salud.

* No tener registrados a su nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

* No ser propietario de inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

* No registrar consumos con Tarjetas de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio de 2023.

* No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

* No poseer acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

* No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

* No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

* Si el interesado tiene entre 18 y 24 años, y no tiene hijos a cargo o cónyuge, se evaluará a su grupo familiar. No debiendo, sus padres contar con ingresos iguales o superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Tampoco podrán poseer embarcaciones, aeronaves o haber declarado bienes personales.

Bono ANSES IFE: Cómo solicitar el refuerzo para trabajadores informales

Si los interesados/as cumplen con los requisitos de ANSES, pueden solicitar el Refuerzo para Trabajadores y Trabajadoras informales durante todos los días del mes de octubre 2023, únicamente de forma virtual en el horario de 14 a 24 hs.

Antes de iniciar el trámite, ANSES recomienda tener a mano la CBU donde se quiere recibir el Refuerzo. De no contar con una CBU, se puede tramitarla en forma gratuita en: https://www.anses.gob.ar/como-obtener-una-cbu-de-manera-facil-rapida-y-segura

Además, es necesario contar con una Clave de la Seguridad Social, que se puede crear desde una computadora o celular ingresando en: https://www.anses.gob.ar/obtener-clave-de-la-seguridad-social

Una vez que los interesados tengan la CBU y la Clave de la Seguridad Social deben ingresar a Mi Anses con CUIL y la Clave de Seguridad Social. Allí hay que elegir la opción “Refuerzo para Trabajadores Informales”. También es posible hacerlo descargando la APP Mi Anses.

Una vez dentro de la opción Refuerzo para Trabajadores Informales, hay que seguir los diversos pasos para completar la solicitud.

Si el Refuerzo para Trabajadores Informales es aprobado por la ANSES se comenzará a cobrar desde el 9 de octubre de acuerdo al número de DNI.