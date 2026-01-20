BPN lanzó préstamos para disfrutar las vacaciones en Neuquén: cuánto podés pedir, quiénes y hasta cuándo está disponible

El Gobierno de Neuquén, mediante un comunicado oficial, informó que el Banco Provincia del Neuquén (BPN) puso en vigencia una nueva línea de crédito que se destinará a fomentar el turismo local.

La iniciativa consiste en un préstamos que se podrá solicitar y utilizar en diferentes sectores del turismo neuquino. No te pierdas el detalle de cuánto podés pedir, quienes podrán solicitarlos y hasta cuándo.

Préstamos del BPN: cuánto podés pedir, quiénes y hasta cuándo está disponible

Según la información brindada por el BPN, el préstamo podrá ser solicitado por todos los clientes del banco. Los interesados podrán solicitar hasta 5 millones de pesos.

La línea de créditos estará vigente hasta abril del 2026 y podrá utilizarse en comercios del rubro turismo que se encuentren dentro del Club de Beneficios BPN, como parte del programa que se coordinó con el ministerio de Turismo de la provincia al cual se llamó «Disfrutá Neuquén».

El Gobierno detalló que el cliente deberá solicitar un formulario proforma o presupuesto en el comercio y presentarlo en una sucursal del BPN para pedir el préstamo.

De la promoción participan más de 200 alojamientos turísticos y cerca de 100 agencias de viaje, además de rubros como alquileres de indumentaria o equipos varios, artículos de pesca y transporte.

Los préstamos tendrán un plazo máximo de devolución de 12 meses, sistema de amortización francés y una tasa TNA del 26%. Desde el BPN informaron que todos los requisitos, mayores detalles e información de comercios adheridos, podrán verlos en su sito web.

Turismo en Neuquén: otros beneficios del BPN

El BPN lanzó otros beneficios para aportar al turismo de Neuquén. En el mismo comunicado informaron que el banco ofrece hasta 6 cuotas sin interés, todos los días, con Confiable, Visa o MasterCard BPN en ciudades turísticas como Aluminé, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue.

A su vez, quienes posean tarjetas Visa o Master del segmento premium podrán hacer uso de hasta un 25% de reintegro en combustibles los martes, en gastronomía los miércoles y en espectáculos los jueves.

Por último indicaron para quienes todavía no tengan tarjetas BPN, que pueden tramitarlas en cualquier sucursal del banco o también solicitarlas desde el sitio web www.bpn.com.ar y aprovechar todas las promociones.