Neuquén lanzó su propio «PreViaje»: cómo viajar con reintegros del 50% y créditos de hasta $5 millones

Con el objetivo de impulsar el turismo en la provincia durante la temporada de verano, el Gobierno de Neuquén presentó este lunes dos herramientas financieras para los residentes de la provincia. Desde Villa Traful, Rolando Figueroa lanzó los programas «Viajá Neuquén» y «Disfrutá Neuquén», una batería de medidas que incluyen reintegros de la mitad de los gastos turísticos y créditos blandos del BPN.

Ambas iniciativas buscan generar un «círculo virtuoso» que permita a los neuquinos recorrer su propia provincia e inyectar recursos en las economías locales.

Rolando Figueroa junto a la ministra de Turismo, Leticia Esteves, en el lanzamiento de «Viajá Neuquén».

Ambas propuestas están dirigidas a personas mayores de 18 años, que acrediten residencia en la provincia del Neuquén y cuenten con una cuenta bancaria activa en el BPN.

Viajá Neuquén: cómo funciona el reintegro del 50%

El programa Viajá Neuquén es una propuesta que emula el éxito de iniciativas nacionales previas pero con foco local. El sistema otorga un reintegro del 50% del monto total gastado en servicios turísticos habilitados dentro de la provincia.

Los detalles de la operatoria:

Acreditación: El dinero se devuelve como crédito en la cuenta bancaria del BPN del usuario.

El dinero se devuelve como crédito en la cuenta bancaria del BPN del usuario. Servicios incluidos: Alojamiento, gastronomía, agencias de viaje, excursiones, transporte turístico, alquiler de autos, pases en centros de esquí y el Complejo Termal Copahue.

Alojamiento, gastronomía, agencias de viaje, excursiones, transporte turístico, alquiler de autos, pases en centros de esquí y el Complejo Termal Copahue. Topes: El reintegro máximo por persona es de $500.000 .

El reintegro máximo por persona es de . Condición: Solo aplica para comprobantes (Facturas B o C con CAE) mayores a $100.000.

Para acceder, los beneficiarios deberán cargar sus facturas en la plataforma digital del programa. Una vez validadas, recibirán el dinero en su cuenta.

Créditos de hasta $5 millones y tasa del 26%

La segunda pata del anuncio es el programa «Disfrutá Neuquén con Beneficios BPN». Se trata de una línea de préstamos personales pensada para financiar las vacaciones o escapadas dentro del territorio.

Las condiciones son muy competitivas respecto al mercado actual:

Monto: Hasta $5.000.000 .

Hasta . Tasa: 26% TNA (Tasa Nominal Anual).

Plazo: Hasta 12 meses.

Destino: Gastronomía, hotelería, artesanías, fiestas populares y combustible, entre otros.

Esta línea estará vigente hasta el 5 de abril de 2026 o hasta agotar el cupo de 10 mil millones de pesos dispuesto por la provincia. Además, continúan vigentes las cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del banco provincial.