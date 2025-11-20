Calendario ANSES: inicia la última semana de pagos, ¿quiénes cobran?

Noviembre empieza a transitar sus últimos días y con ellos, jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo comenzarán a cobrar.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el derrotero de pagos de su calendario de pagos correspondiente al mes de noviembre y, según supo la Agencia Noticias Argentinas, mañana cobrarán jubilados y pensionados cuyo DNI finalice en 0y1 de mencionado grupo

¿Cuál es el calendario completo de pagos de ANSES para este grupo?

Las personas cobran de acuerdo a la terminación de DNI. Lo harán desde mañana jueves 20 al viernes 28.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

Además, también percibirán sus haberes y asignaciones los siguientes grupos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento del 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo