ANSES definió cuál es la fecha límite para cobra la Asignación por maternidad 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones del mes en curso, pero, hay un grupo que finalizará el cobro en diciembre.

Se trata de la Asignación por Maternidad que, según supo la Agencia Noticias Argentinas se terminará de abonar el miércoles 10 de diciembre.

No es la única asignación que terminará en tal fecha, ya que, la Asignación de matrimonio, nacimiento y adopción tiene el mismo calendario, con la excepción de que el pago inició el pasado miércoles 12 de noviembre.

¿Cuáles son las fechas de cobro para cada grupo de beneficiarios?

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento cobran entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Para cuando estos grupos reciban su dinero, la ANSES ya estará con el nuevo calendario correspondiente a diciembre para cerrar el año 2025.

Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo y cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses

Con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, el haber mínimo para los jubilados y pensionados de Anses en diciembre 2025 pasará a ubicarse cerca de $340.000.

A ese monto se le va a sumar un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobren la mínima o montos bajos, de modo que el total estimado para diciembre —haberes + bono + aguinaldo— rondaría los $580.000 para los que perciben la jubilación mínima.

El calendario oficial indica que los pagos se acreditarán en cuentas habituales entre el 9 y el 23 de diciembre, en forma escalonada, según la terminación del DNI. No es necesario realizar trámites adicionales: el depósito será automático.