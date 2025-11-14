Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo y cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses

En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados de Anses recibirán, junto con el haber mensual, el medio aguinaldo (SAC) correspondiente al segundo semestre del año. Este se calcula automáticamente como el 50 % del mejor haber percibido durante el período julio-diciembre.

Aguinaldo Anses en diciembre 2025

Con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, el haber mínimo para los jubilados y pensionados de Anses en diciembre 2025 pasará a ubicarse cerca de $340.000.

A ese monto se le va a sumar un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobren la mínima o montos bajos, de modo que el total estimado para diciembre —haberes + bono + aguinaldo— rondaría los $580.000 para los que perciben la jubilación mínima.



El calendario oficial indica que los pagos se acreditarán en cuentas habituales entre el 9 y el 23 de diciembre, en forma escalonada, según la terminación del DNI. No es necesario realizar trámites adicionales: el depósito será automático.

Aguinaldo: cuándo se activa el pago Anses en diciembre 2025

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre