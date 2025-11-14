ESCUCHÁ RN RADIO
Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo y cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses

En diciembre 2025, los jubilados y pensionados de Anses recibirán, junto al haber mensual, el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año. Los detalles.

Redacción

Aguinaldo Anses en diciembre 2025.

En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados de Anses recibirán, junto con el haber mensual, el medio aguinaldo (SAC) correspondiente al segundo semestre del año. Este se calcula automáticamente como el 50 % del mejor haber percibido durante el período julio-diciembre.

Aguinaldo Anses en diciembre 2025

Con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, el haber mínimo para los jubilados y pensionados de Anses en diciembre 2025 pasará a ubicarse cerca de $340.000.

A ese monto se le va a sumar un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobren la mínima o montos bajos, de modo que el total estimado para diciembre —haberes + bono + aguinaldo— rondaría los $580.000 para los que perciben la jubilación mínima.

El calendario oficial indica que los pagos se acreditarán en cuentas habituales entre el 9 y el 23 de diciembre, en forma escalonada, según la terminación del DNI. No es necesario realizar trámites adicionales: el depósito será automático.

Aguinaldo: cuándo se activa el pago Anses en diciembre 2025

  • Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

  • Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
DNI terminados en 9: 16 de diciembre

  • Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre


Temas

Aguinaldo

Anses

Jubilados y Pensionados

