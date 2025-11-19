Aguinaldo de diciembre 2025: guía práctica para calcularlo si trabajaste menos de 6 meses

Con la llegada de fin de año, la pregunta se repite entre miles de trabajadores, especialmente aquellos que ingresaron recientemente a una empresa: ¿tengo derecho a cobrar el aguinaldo si trabajé menos de seis meses?

La respuesta está en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y es clara: sí. El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, se devenga día a día y debe liquidarse proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado.

Mientras que la primera cuota venció en junio, la segunda cuota del aguinaldo 2025 tiene como fecha límite de pago el próximo 18 de diciembre. A continuación, te explicamos paso a paso cómo hacer el cálculo para evitar sorpresas en el recibo de sueldo.

Aguinaldo diciembre 2025: ¿cuánto tiempo debo trabajar para cobrarlo?

No existe un mínimo de antigüedad de «meses» para acceder al derecho. La ley establece que “el aguinaldo debe liquidarse proporcionalmente si la prestación fue inferior a seis meses”.

Esto significa que si entraste a trabajar hace una semana, un mes o cuatro meses, vas a cobrar un monto equivalente a esos días. Este mecanismo garantiza un pago justo tanto para quienes tienen años en la firma como para los ingresantes recientes.

Aguinaldo diciembre 2025: paso a paso, la fórmula del cálculo proporcional

Para los trabajadores registrados que no completaron el semestre (julio-diciembre), el cálculo se resume en tres pasos fundamentales. Esta fórmula puede generar diferencias sustanciales entre empleados según su fecha de ingreso.

La fórmula oficial:

Identificar el mejor sueldo : se toma la mejor remuneración bruta percibida durante el segundo semestre del año.

: se toma la mejor remuneración bruta percibida durante el segundo semestre del año. Dividir por dos : a ese monto se lo divide por 2 para obtener el valor del aguinaldo completo teórico (bruto).

: a ese monto se lo divide por 2 para obtener el valor del aguinaldo completo teórico (bruto). Proporcionar: se divide ese resultado por 180 (días del semestre) y se lo multiplica por la cantidad de días trabajados.

Importante: al resultado final se le deben descontar las cargas sociales de siempre: 11% de jubilación, 3% de PAMI, 3% de obra social y cuota sindical.

Aguinaldo diciembre 2025: fechas clave, jubilados y excepciones