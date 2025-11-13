A cuánto llegará la jubilación mínima de Anses en diciembre 2025

La jubilación mínima de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) superará en diciembre de 2025 los 400 mil pesos, según la actualización que se desprende de la nueva fórmula de movilidad previsional, que ajusta los haberes todos los meses en función de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los detalles en esta nota.

La jubilación mínima de Anses en diciembre 2025

El organismo estadístico confirmó que la inflación de octubre 2025 fue del 2,3%, dato que sirve de referencia para calcular el aumento correspondiente a diciembre, ya que la fórmula toma como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

De esta manera, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo verán una nueva mejora en sus ingresos. Además, el Gobierno Nacional confirmó la continuidad del bono de hasta $70.000 para quienes cobran el haber más bajo, una medida que busca compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Con el incremento y el refuerzo incluido, la jubilación mínima superará los $410.000 en diciembre, marcando así un nuevo piso. El beneficio impactará en más de cinco millones de personas que perciben las prestaciones más bajas del sistema previsional argentino.

Calendario Anses de diciembre 2025

Aunque resta confirmación oficial, este sería el calendario de pagos de la Anses en diciembre 2025:

Pensiones No Contributivas

9 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

10 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

11 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

12 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

12 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

9 de diciembre: DNI terminados en 0.

10 de diciembre: DNI terminados en 1.

11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.