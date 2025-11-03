Calendario completo Anses: así se pagarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre 2025
La Anses confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025. El organismo detalló cómo se pagarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones este mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de noviembre de 2025 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. Los haberes este mes tendrán un aumento del 2,08%, en línea con el índice de inflación de septiembre. El cronograma completo.
Calendario Anses completo de noviembre 2025
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre
- Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre
- Asignación Universal por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
DNI terminados en 8 jueves 20 de noviembre
DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre
- Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
- Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
- Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
- Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de noviembre al 10 de diciembre.
