Jubilados y pensionados: cómo funcionan los nuevos descuentos de Anses para compras en supermercados

Los jubilados y pensionados recibirán desde este mes amplios beneficios para alivianar el gasto en consumo básico. Se trata de un programa impulsado por ANSES que contempla descuentos en supermercados, reintegros bancarios y el acceso a cuentas remuneradas con intereses automáticos.

Cómo funcionan los descuentos de Anses en supermercados

Según la información oficial brindada, más de siete millones de personas formarán parte de este beneficio. Desde Anses explicaron que en lo que refiere a los supermercados, las principales cadenas se sumaron al plan con diferentes modalidades de descuento.

Disco, Jumbo y Vea otorgarán un 10% en la mayoría de los rubros y un 20% en artículos de perfumería y limpieza. El descuento se aplica de manera directa en la línea de cajas y no tiene tope de reintegro, aunque no es acumulabre con otras promociones.

En tanto en Coto y La Anónima también se ofrece un 10% general, sin límite de monto y en Josimar el descuento asciende al 15% sobre todas las compras.

Por su parte Carrefour aplica un 10% pero con un límite mensual de 35 mil pesos por beneficiario, mientras que en Día la rebaja es del 10% con un tope de 2 mil pesos, con la particularidad de que se les permite sumarse a otras promociones vigentes.

Las cadenas aclararon que en algunos casos hay exclusiones como cortes de carne, electrodomésticos y ciertas marcas, aunque en general los beneficios alcanzan a la mayoría de los productos de la canasta básica.

Otra cosa a destacar es que el plan también incorpora descuentos en farmacias y ópticas. Estas rebajas se suman a las que ya reciben algunos afiliados a PAMI y otros programas, ampliando así el alcance de la medida.