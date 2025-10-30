A cuánto llegarán las Pensiones No Contributivas por Invalidez de Anses en noviembre 2025

En noviembre de 2025, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez que paga la Anses volverán a tener un aumento, en línea con la fórmula de movilidad previsional que ajusta los haberes todos los meses, según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Aunque el Gobierno Nacional todavía no confirmó el porcentaje exacto, se estima que el incremento para las pensiones por invalidez será de alrededor del 2,1%, lo que permitirá una leve mejora en los ingresos de los beneficiarios frente a la inflación.

El monto de las Pensiones No Contributivas en noviembre 2025

Con este aumento, las PNC por Invalidez alcanzarán los $233.136,88 mensuales. Este valor surge de aplicar el incremento previsto por la fórmula de movilidad a los haberes de octubre 2025. Además, el Gobierno Nacional continuará entregando el bono de hasta $70.000 destinado a reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben los montos más bajos.

De esta manera, quienes cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez y reciban el bono completo pasarán a percibir $303.136,88 en total durante noviembre de 2025.

Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas por Invalidez en noviembre 2025

Como todos los meses, la Anses informó el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, que respetará la terminación del número de documento de cada beneficiario. Los haberes se acreditan directamente en las cuentas bancarias declaradas y pueden retirarse por cajero automático o ventanilla. El cronograma es el siguiente: