Calendario Anses: qué prestaciones cobran entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre 2025

La Anses continúa esta semana con el pago de las distintas prestaciones sociales correspondiente a octubre 2025. Este mes las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,8% por la fórmula de movilidad vigente.

Paralelamente, aquellas jubilaciones y pensiones con haberes mínimos recibirán un nuevo bono de hasta 70 mil pesos, según confirmó el Gobierno Nacional. En esta nota te detallamos qué prestaciones cobran entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre 2025.

Calendario Anses en la semana que va del 20 al 24 de octubre 2025

Estas son las prestaciones de Anses que cobran entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre 2025:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre