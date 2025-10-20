Calendario Anses: qué prestaciones cobran entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre 2025
La Anses recordó qué prestaciones cobran entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre 2025. Los detalles en esta nota.
La Anses continúa esta semana con el pago de las distintas prestaciones sociales correspondiente a octubre 2025. Este mes las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,8% por la fórmula de movilidad vigente.
Paralelamente, aquellas jubilaciones y pensiones con haberes mínimos recibirán un nuevo bono de hasta 70 mil pesos, según confirmó el Gobierno Nacional. En esta nota te detallamos qué prestaciones cobran entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre 2025.
Calendario Anses en la semana que va del 20 al 24 de octubre 2025
Estas son las prestaciones de Anses que cobran entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre 2025:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 6: 20 de octubre
DNI terminados en 7: 21 de octubre
DNI terminados en 8: 22 de octubre
DNI terminados en 9: 23 de octubre
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
