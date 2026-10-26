Quini 6: los pozos centrales quedaron vacantes y el próximo sorteo tendrá más de $4.800 millones

Durante la noche del domingo 25 de octubre 2026, el sorteo número 3.420 de Quini 6, administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, no registró cupones que alcanzaran el pleno de los seis aciertos en Tradicional ni en La Segunda, permitiendo que la masa poceada global continúe su senda alcista.

En contrapartida, seis afortunados que acertaron cinco números en La Segunda de Quini 6 se alzaron con un premio individual superior a los $9 millones, sellando una jornada de alto rendimiento para quienes quedaron al borde de la gloria.

Resultados de Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 25 de octubre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, en su clásica emisión de fin de semana, arrojó las siguientes combinaciones y escala de premios:

Modalidad Números de la suerte Condición del pozo Ganadores / Monto individual Tradicional Primer Sorteo 00 – 02 – 03 – 08 – 19 – 39 Vacante

($1.100 millones) 21 ganadores con 5 aciertos ($2.595.977,14 c/u) La Segunda del Quini 08 – 25 – 30 – 36 – 43 – 45 Vacante

($1.255 millones) 6 ganadores con 5 aciertos ($9.085.920,00 c/u) La Revancha Pozo en alza Vacante en acumulación Acumula pozo multimillonario Pozo Extra Combinación de extracciones Con ganadores Reparto federal en aciertos múltiples

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: pozo acumulado para el miércoles 28 de octubre 2026

Para la penúltima cita del mes, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada para el sorteo número 3.421 superará holgadamente los $4.800 millones, impulsada por la vacante de $1.255 millones en La Segunda, el piso de $1.100 millones del Tradicional y el arrastre de La Revancha.

Los apostadores pueden tramitar sus cupones oficiales, integrados por seis cifras del 00 al 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del miércoles por la tarde.

El acto público oficial se realizará a las 21:15 en la sala institucional, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y vía streaming en la cuenta oficial de YouTube del organismo.