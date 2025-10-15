Cambia tu tarjeta de crédito: así es el nuevo sistema de Visa y Mastercard que hace tus compras online más fáciles

El nuevo sistema de Visa y Mastercard que hace tus compras online más fáciles

Visa y Mastercard estrenaron un nuevo sistema de pagos para tarjetas de créditos que tiene como objetivo poder realizar compras online más «ágiles, seguras y simples». Acá te contamos en qué consiste la nueva modalidad.

El nuevo sistema de Visa y Mastercard se llama Click to Pay, es un servicio que se diseñó para que ya no sea necesario ingresar manualmente todos los datos de la tarjeta en cada compra por internet y en cada una de sus transacciones.

Cómo funciona Click to Pay

Los pagos se realizan con tecnologías como el token y la autentificación avanzada. La nueva herramienta permite un proceso de check out mucho más ágil y más seguro.

Según la información brindada, Click to Pay reduce las posibilidades de fraude, impulsa mayores tasas de conversión y disminuye el abandono de carritos de compra. También incrementa las tasas de aprobación bancaria.

Desde la empresa Mastercard se reveló que el nuevo sistema permite aumentar la tasa de conversión en hasta un 93% en usuarios conocidos. Por su parte Visa explicó que los usuarios podrán olvidarse de colocar números de tarjeta, nombres de titular, CVV, vencimiento y otros datos importantes en los sitios web.

La única información que solicita es el correo electrónico o número de teléfono celular para encontrar las tarjetas vinculadas a la tecnología Click to Pay.