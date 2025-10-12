Estrategias para mantener el control de tu tarjeta de crédito y evitar problemas

La gestión de las finanzas personales es clave, y entender cómo funciona el sistema de tarjetas de crédito es el primer paso para evitar problemas. Si el pago del total se te hace cuesta arriba, es crucial que sepas cuáles son los pasos a seguir. En esta nota, te contamos las implicancias de un pago parcial o nulo y las alternativas para regularizar tu situación.

Recomendaciones para no dejar de pagar la tarjeta de crédito

Para evitar dejar de pagar tu tarjeta de crédito, te recomendamos algunas acciones que pueden ayudarte a salvar el mes y mejorar tu economía en el corto plazo. Estas son:

Pagá más del mínimo .

Pagar solo lo mínimo solo genera intereses y hace que tu deuda crezca.

. Pagar solo lo mínimo solo genera intereses y hace que tu deuda crezca. Pagá el total siempre .

Si es posible, pagá el saldo total cada mes para no generar ningún interés y aprovechar la tarjeta como un método de pago.

. Si es posible, pagá el saldo total cada mes para no generar ningún interés y aprovechar la tarjeta como un método de pago. Método de la bola de nieve .

Priorizá el pago de tus tarjetas con saldos pequeños para ver avances rápidos y motivarte.

. Priorizá el pago de tus tarjetas con saldos pequeños para ver avances rápidos y motivarte. Método de la avalancha.

Enfocate en pagar primero las deudas con las tasas de interés más altas para reducir el costo total de la deuda a largo plazo.

También podes aprovechar estas estrategias:

Conocé tus fechas clave.

Tené claras la fecha de corte (cierre de transacciones) y la fecha de vencimiento (último día para pagar) para evitar recargos.

Tené claras la fecha de corte (cierre de transacciones) y la fecha de vencimiento (último día para pagar) para evitar recargos. Hacé pagos antes de la fecha límite .

Realizar un pago una o dos semanas antes de la fecha de vencimiento puede reducir el interés acumulado, incluso si es un poco más del mínimo.

. Realizar un pago una o dos semanas antes de la fecha de vencimiento puede reducir el interés acumulado, incluso si es un poco más del mínimo. Revisá tus gastos y presupuesto.

Entendé a dónde va tu dinero te ayuda a identificar oportunidades de ahorro y hacer ajustes para pagar tus deudas.

¿Qué pasa si dejo de pagar la tarjeta de crédito?

Si dejás de pagar la tarjeta de crédito, las consecuencias se pueden ver de inmediato: llegan a través de un llamado, luego el Veraz y después la inhibición. Una vez que se produce el impago, se activa un protocolo estándar:

Intimación de pago : El primer paso son los insistentes llamados y notificaciones del departamento de cobranzas del banco o de estudios de abogados tercerizados.

: Inclusión en el Veraz : El deudor es informado a las bases de datos de riesgo crediticio (como Veraz o Nosis). Esto es casi inmediato y tiene una consecuencia directa: la imposibilidad de acceder a cualquier otro tipo de crédito en el sistema financiero, desde un préstamo personal hasta la financiación de un electrodoméstico o un nuevo contrato de alquiler.

: Inhabilitación y baja de la tarjeta : El banco procederá a bloquear y eventualmente dar de baja la tarjeta y, dependiendo del contrato, podría intentar debitar la deuda de otras cuentas que el titular tenga en la misma entidad.

:

Si la deuda persiste, el banco al que se le adeude la tarjeta de crédito puede iniciar acciones legales. Sin embargo, la ley establece un procedimiento específico que protege al consumidor.

Con información de Noticias Argentinas.-