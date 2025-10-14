En un contexto de altas tasas de interés, el CEO y cofundador de la fintech Cocos Capital, Ariel Sbdar, elogió una de las “avivadas” financieras más utilizadas para el pago de la tarjeta de crédito por parte de los argentinos para ganarle unos pesos a la inflación. En esta nota te lo contamos.

Tarjeta de crédito: la “avivada” financiera para ganar plata antes de pagar el total

A través de un posteo en su cuenta de X (antes Twitter), el empresario celebró la práctica, calificándola como una muestra de la experticia financiera del ahorrista local. Se trata de invertir el dinero destinado al pago de la tarjeta de crédito y “patear” la cancelación del resumen hasta el último día posible.

“Me vuelve loco la cantidad de gente que hace tasa hasta el día de pago de la tarjeta de crédito. Me parece espectacular, con este nivel de tasa de interés hay que patear el pago hasta el último día, el argentino es experto financiero y eso está muy bien”, escribió Sbdar.

El consejo, que rápidamente se viralizó, se basa en un principio simple, pero efectivo: no pagar la tarjeta de crédito apenas se recibe el resumen, sino aprovechar los días que restan hasta la fecha de vencimiento para poner a trabajar ese dinero en un instrumento de inversión de corto plazo y alta liquidez.

Tarjeta de crédito: cómo funciona la “avivada” financiera

La mecánica es sencilla para la “avivada” con la tarjeta de crédito y se aprovecha de las herramientas que ofrecen la mayoría de los bancos, billeteras virtuales y brokers:

Recibir el resumen: una vez que llega el resumen de la tarjeta, en lugar de pagarlo de inmediato, se toma el monto total a abonar.

Invertir el dinero: ese dinero se invierte en un Fondo Común de Inversión (FCI) de tipo “money market”. Estos fondos permiten obtener un rendimiento diario y, lo más importante, disponer del dinero de forma inmediata (rescate en el día).

Hacer “tasa” todos los días: durante los días que transcurren entre la recepción del resumen y la fecha de vencimiento, el dinero invertido genera intereses diarios.

Pagar el último día: el mismo día del vencimiento de la tarjeta, o un día antes, para mayor seguridad, se rescata el dinero del fondo común de inversión junto con los intereses ganados y se procede a pagar el total del resumen.

Con esta simple maniobra, el usuario logra una pequeña ganancia que, en la práctica, funciona como un descuento sobre el total a pagar. Si bien no reduce el monto del resumen, el rendimiento obtenido ayuda a licuar el gasto y a proteger el valor del dinero frente a la inflación, una estrategia de supervivencia financiera que Sbdar destacó como un rasgo distintivo del ahorrista argentino.

NA