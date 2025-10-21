Cambios en el IVA: ARCA elimina un requisito y promete menos trabas para los contribuyentes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una flexibilización en el régimen de exclusión de retenciones, percepciones y pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución General 5774/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión apunta a facilitar el trámite para aquellos contribuyentes que reciben subsidios estatales, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia económica otorgados por el Estado Nacional, así como también para quienes tributan con alícuotas reducidas en el IVA.

Según el texto oficial, en estos casos —y siempre que no exista un régimen operativo de devolución de saldos técnicos—, el juez administrativo podrá resolver el recurso sin exigir el cumplimiento del inciso h) del artículo 4° de la Resolución General 2226, lo que simplifica la obtención del certificado de exclusión.

Ese inciso establece que el contribuyente debe mantener una «relación coherente entre los débitos y créditos fiscales» declarados en cada período, evitando la existencia de un saldo técnico a favor del fisco de forma recurrente, salvo las excepciones previstas en la norma.

La resolución también aclara que, cuando el reclamo sea aceptado, el certificado de exclusión se publicará en el sitio web institucional de ARCA y entrará en vigencia desde el mismo día de su publicación.

Con la nueva normativa, los trámites de exclusión del IVA serán más simples y rápidos

Desde el organismo explicaron que la decisión se adoptó por «razones de administración tributaria» y en línea con las medidas de alivio impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de flexibilizar y agilizar los procedimientos en determinadas situaciones.

La nueva normativa entra en vigencia a partir de este 21 de octubre, y será aplicable también a las disconformidades que estén pendientes de resolución a esa fecha.

