ARCA relanza su sistema de evaluación de riesgos y podría beneficiar a más de 750 mil contribuyentes

Por Evelyn Bisterfeld de Larrondo, Tonelli y Asociados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado una reingeniería en su Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER). Esta modificación, muy esperada por el universo de contribuyentes ya que hacía casi 10 años el sistema permanecía igual, será implementada desde este mes, prometiendo ser una herramienta clave para evaluar a los contribuyentes según el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El SIPER es un sistema informático diseñado para optimizar los resultados de la categorización de contribuyentes y responsables. Su función es evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto formales como materiales, asignando mensualmente una categoría (A, B, C, D o E) basada en una matriz de ponderación.

ARCA relanza su sistema de evaluación de riesgos: cómo funciona

Se estima que el 80% de los contribuyentes activos (unos 750.000) recibirán una mejor calificación, pasando muchos a la categoría A (riesgo muy bajo) o mejorando al menos la categoría actual. Esto dará como resultado beneficios fiscales fundamentales e inmediatos.

ARCA informó que la adecuación se centró en tres pilares básicos: la optimización en la puntualización de desvíos, la actualización de los plazos de duración de los comportamientos evaluados y la revisión de la metodología de ponderación para asignación de las categorías.

El SIPER clasifica a los contribuyentes en cinco categorías de riesgo: muy bajo, bajo, medio y nuevas altas, alto y muy alto.

Esta clasificación es fundamental, ya que determina el acceso a beneficios como la cantidad de cuotas en planes de pago y la simplificación de certificados de no retención y percepciones.

El objetivo es crear un sistema más equitativo y accesible, premiando el buen comportamiento fiscal.

Los contribuyentes que inician o reinician su actividad, con antigüedad menor a seis meses, son categorizados en la letra “C”.

Qué se evalúa para la calificación y qué hacer si no se está de acuerdo

Al momento de asignar una categoría, se consideran diversas situaciones. Entre ellas destacan: falta de presentación de declaraciones juradas, incumplimiento de pagos, sanciones aduaneras, fiscalizaciones que resultaron en ajustes de impuestos, cuotas impagas en planes de pago o la caducidad de estos, inconsistencias en el domicilio fiscal.

Aunque la iniciativa ha sido presentada como una mejora sustancial que busca la accesibilidad, la realidad es que es un sistema de evaluación sistémico. Esto puede generar que el sistema incurra en un error o que el calificado tenga discrepancias sobre la categoría asignada.

Los requisitos que deben cumplir los contribuyentes para poder consultar el detalle de los desvíos son los siguientes:

Constituir y/o mantener el Domicilio Fiscal electrónico actualizado

Tener actualizado en el sistema registral el código de actividad.

Informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular, a través del servicio sistema registral.

Poseer la CUIT con estado administrativo “activo sin limitaciones”.

Poseer al menos un impuesto con estado administrativo activo y vigente.

Si el contribuyente considera que la categoría asignada no refleja su situación fiscal, puede iniciarse el trámite de reconsideración.

Existen dos cuestiones importantes a mencionar: solo podrá realizarse una solicitud por periodo mensual calendario y los sujetos que inician o reinician actividad no podrán realizar la solicitud de reconsideración hasta el cumplimiento del plazo de antigüedad de 6 meses previsto para obtener una nueva categorización.

El proceso de solicitud de reconsideración es sencillo, automático y se realiza a través del sitio web oficial de ARCA. Ingresando en el servicio web “Sistema Registral”, dentro del ítem “inicio”, se selecciona la opción desde la solapa “SIPER” en “Ver detalle SIPER” y luego se selecciona la opción “Solicitud de re consideración”. Dentro de los 7 días corridos de efectuada la solicitud ARCA informará por Domicilio Fiscal Electrónico la categoría resultante.

En caso de persistir la disconformidad, puede presentarse un nuevo reclamo dentro de los 15 días corridos a partir de la fecha de comunicación del resultado del nuevo proceso.

ARCA pondrá en conocimiento dentro de las 48 horas de recibida la solicitud, la admisión o el rechazo de la misma mediante el Domicilio Fiscal Electrónico.

ARCA relanza su sistema de evaluación de riesgos: cuál es el objetivo

La mejora en el sistema de evaluación de riesgos es una clara señal en vías a la modernización fiscal. El sistema debe buscar equilibrar dos cuestiones. Por un lado la eficiencia de la evaluación masiva y por otro la facilidad en los mecanismos de corrección para que este beneficio sea realmente valorado por los contribuyentes.

Con este cambio ARCA busca simplificar tareas, flexibilizar y mejorar las condiciones de los contribuyentes cumplidores. La readecuación del SIPER marca agenda como parte de los cambios que el organismo viene realizando, al optimizar la metodología de evaluación y premiar el buen comportamiento fiscal con beneficios concretos.